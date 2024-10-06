日月潭花火音樂節10/19登場 交響樂團演出好萊塢精典電影主題曲

日月潭花火音樂節10月19日展開，安排3場大型火花音樂會。（日管處提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華，將從10月19日展開，今年花火音樂節3場音樂會，壓軸的最終場11月23日（星期六）於向山遊客中心舉行，將由國立台灣交響樂團帶來「電影花火音樂會」，演出《西城故事》等好萊塢精典電影主題曲及台灣歌謠，讓民眾在涼風徐徐的秋日夜晚，於星光、煙火相伴的浪漫湖畔，享受一場高水準的音樂饗宴。

2024日月潭花火音樂嘉年華第二場音樂會，邀請華語歌壇新生代美聲歌手艾薇演出。（日管處提供）

日月潭國家風景區管理處表示，今年日月潭花火音樂嘉年華」，首場將在10月19日（星期六）於伊達邵碼頭登場，由國內知名藝文表演團體「十鼓擊樂團」，以「鼓」結合「舞」詮釋演出主題「鼓波連天震明潭」，演奏曲目是以台灣在地原民神話創作的鼓樂曲目，並搭配煙火共同演出，場面相當震撼。

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2024日月潭花火音樂節，壓軸場「電影花火音樂會，11月23日於向山遊客中心舉行。（資料照，記者張協昇攝）

第二場在11月2日（星期六）於水社中興停車場舉辦，由台灣大哥大贊助演出，邀請江靖波指揮率領75人編制的樂興之時管絃樂團，結合華語歌壇新生代美聲歌手艾薇、天生藝術家-柏霖PoLin，共同演繹全新改編中西經典歌曲。

日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華，施放璀璨的高空煙火秀。（日管處提供）

最終場11月23日（星期六）於向山遊客中心舉行，將由NTSO國立台灣交響樂團壓軸演出「電影花火音樂會」。此場音樂會，國台交出動大編制正團演出，精選好萊塢電影主題曲如《西城故事》、《侏羅紀公園》、《冰雪奇緣》、《魔法公主》、《魔女宅急便》等膾炙人口的電影配樂，以及在地特色的原住民族歌謠、台灣歌謠等，讓民眾沈浸在優美旋律中，一同感受那份純粹的美好與感動。詳情請上活動官網查詢:

https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/Index.aspx?l=1

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