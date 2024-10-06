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吉貝耍夜祭今登場 族人返鄉祭拜阿立母

2024/10/06 14:33

東山吉貝耍夜祭今晚登場，今日上午起族人陸續返鄉祭拜阿立母。（記者王涵平攝）東山吉貝耍夜祭今晚登場，今日上午起族人陸續返鄉祭拜阿立母。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕東山吉貝耍夜祭今晚登場，今日上午起族人陸續返鄉祭拜阿立母，將分靈的阿立矸請回大公廨，有遊客前往吉貝耍之前先來一趟東山老街美食之旅，品嘗東山鴨頭肉圓粉圓等小吃。

西拉雅族部落發展促進會表示，今日下午2時起有吉貝耍部落導覽，青年會與資深導覽員搭配，每1小時1梯次免費文化導覽，至下午5時止，可至粉專留言報名，也可至活動服務台現場報名。5點之後可至吉貝耍部落學堂在活動現場的攤位，有相關文化商品、獨特美食及文化書籍，買個紀念品、伴手禮。

約7點由吉貝耍牽曲協會在入攤販區前的民宅提供免費的食物，晚間12點時大公廨會準備熱食宵夜，免費讓民眾止飢。

東山吉貝耍夜祭今晚登場，族人在中秋節過後開始練習牽曲。（西拉雅族吉貝耍部落提供）東山吉貝耍夜祭今晚登場，族人在中秋節過後開始練習牽曲。（西拉雅族吉貝耍部落提供）

Ta-ai之夜晚間6時30分開始，原民樂舞交流晚會有吉貝耍孩童牽曲、古調吟唱及舞蹈表演，還有金曲歌王桑布伊、達卡鬧等原住民歌手、東華大學原民院舞團等團體表演。晚上9時30分之前可至公廨就近觀看拍攝公廨祭儀及還願拜豬的準備，約10點開始清場，外人就不能再進入祭場，只能在紅龍外的觀禮區活動。

晚間11時起為夜祭拜豬、牽曲，祭儀約在明日凌晨2時結束，期間會穿插祭儀文化解說，還有搭配手機文化閱讀解說活動。明日下午1時30分起舉行孝海祭。

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