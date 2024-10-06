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台南運動文化嘉年華鼓、舞一整天 上千人參與

2024/10/06 14:44

台南「運動文化嘉年華系列活動」在歸南北極殿登場。 （記者劉婉君攝）台南「運動文化嘉年華系列活動」在歸南北極殿登場。 （記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕集結戰鼓、太鼓及舞蹈，「運動文化嘉年華系列活動」今（6）日在台南市歸南北極殿登場，一整天的活動，共有上千人參與，不少親子一起到場體驗鼓、舞的魅力。

運動文化嘉年華系列活動從上午的「新豐鼓舞嘉年華會」開始，由歸仁體育會安排專業人員指導親子體驗太鼓、戰鼓與舞蹈等運動特色，現場有鳳天神鼓、佳姿舞蹈藝術中心、菜寮朝安宮龍之鼓太鼓團等多支團隊的表演，歸南北極殿禮儀班也帶來與台下民眾互動的《內山姑娘》。

小朋友完成體驗闖關活動，可兌換小禮物及雪花冰，還有流體小公仔吊飾、街頭藝人汽球與泡泡表演等，讓參加者玩得盡興。

台南「運動文化嘉年華系列活動」登場，親子一起體驗鼓、舞的魅力。 （記者劉婉君攝）台南「運動文化嘉年華系列活動」登場，親子一起體驗鼓、舞的魅力。 （記者劉婉君攝）

規劃活動的鳳天神鼓團長林韻慈表示，太鼓、戰鼓和舞蹈各有不同的特色與好處，從幼兒到老年人都可學習。太鼓強調全身的協調與力量運用，透過敲擊太鼓可以鍛鍊到核心肌群，增進身體的平衡與耐力，鼓聲的節奏感也能讓參與者感受到內心的釋放與情感抒發；戰鼓能提升肢體的協調性和反應力，以及團隊合作的重要性；舞蹈能促進身體放鬆，增強心肺功能。

不少親子一起體驗鼓、舞的魅力。（記者劉婉君攝）不少親子一起體驗鼓、舞的魅力。（記者劉婉君攝）

下午舉行的台南市議長盃鼓藝錦標賽，已第4年在歸南北極殿登場，由台灣鼓藝運動協會主辦，歸南北極殿主委戴榮裕表示，包括多所國小到大學的太鼓團及樂憨打擊樂團、五甲教養院太鼓團等，超過20隊逾600人參賽，人數創新高，廟方也很高興提供舞台給小朋友展現自己。龍崎教養院院生也綁上臺南400的紅色頭巾及藍色腰巾，登台演出。

傍晚將由台南市鼓樂協會首度舉辦的議長盃舞術錦標賽接力，匯集多支舞蹈團隊及好手，分為團體賽及個人賽進行，同台切磋舞技。

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