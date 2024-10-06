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（影音）雲林流傳百餘年罕見「溪王祭」 地方盼文化向下傳承

2024/10/06 14:46

雲林二崙「溪王祭」今登場，三和村深坑社區居民先前往祭拜「石敢當」。（記者李文德攝）雲林二崙「溪王祭」今登場，三和村深坑社區居民先前往祭拜「石敢當」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林二崙鄉三和村深坑社區，因緊鄰新虎尾溪，當地居民以農業仰賴為生。不過早期時常因大雨導致聚落災損，為祈求平安，當地衍生出「溪王祭」習俗，迄今傳承百餘年。今社區總動員，上百人齊聚在觀音廟前舉行。當地表示，此項傳統已漸漸沒落，盼透過活動能夠讓年輕一代更了解過去歷史，也展現出詔安客家人對自然的感恩與敬畏。

雲林二崙「溪王祭」今早登場，上百人齊聚在觀音面前拜溪王。（記者李文德攝）雲林二崙「溪王祭」今早登場，上百人齊聚在觀音面前拜溪王。（記者李文德攝）

深坑社區發展協會理事長廖慶杰表示，早前詔安客家祖先從福建省詔安縣遷徙到台後，便在新虎尾溪一帶開墾農田，不過當時並未搭設橋梁與堤防，農民們需要「蹽溪」工作，不過每逢大風大雨便會氾濫成災，為祈求平安1898年，村民到福建原鄉請來「詔安仙」，因此設立石敢當，逐漸成為「溪王祭」傳統。

雲林二崙「溪王祭」今早登場，上百人齊聚在觀音面前拜溪王。（記者李文德攝）雲林二崙「溪王祭」今早登場，上百人齊聚在觀音面前拜溪王。（記者李文德攝）

三和村長李宏隆表示，以往拜溪王都是在除夕或中元節，村民們會準備供品在溪邊祭祀溪王，不過隨著時代演變，此項傳統以逐漸少有人知，10多年前，舉辦詔安客家文化節時，便再扣合主題舉辦，希望透過活動能夠讓年輕一輩知道過往歷史。

雲林二崙「溪王祭」今登場，三和村深坑社區居民先前往祭拜「石敢當」。（記者李文德攝）雲林二崙「溪王祭」今登場，三和村深坑社區居民先前往祭拜「石敢當」。（記者李文德攝）

今上午樂陣敲鑼打鼓，後由值年爐主挑起飯擔，跟著樂隊前往石敢當處祭拜，後再回到觀音廟前，先拜觀音娘娘再拜溪王。李宏隆指出，以往都直接溪邊完成全部祭祀，後考量當地年邁民眾，拜觀音及拜溪王便聚集在觀音廟前。

上百人聚集在觀音廟前祭祀，雲林縣長張麗善、縣議員洪如萍、廖偉晴、文觀處長陳璧君、民政處長蕭德恕等人出席祭拜。張麗善表示，溪王祭有它的歷史意義，對於所有詔安客而言便是抱著飲水思源的心情，虔誠祝禱，盼此項傳統文化得以保存並傳承。

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