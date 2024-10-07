「梅嶺盃」得獎作品出爐 梅嶺美術館展出

梅嶺獎頒獎給獲獎者。（梅嶺美術館提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由梅嶺美術文教基金會舉辦的梅嶺盃第11屆寫生比賽、第5屆書法比賽暨第6屆攝影比賽，昨在梅嶺美術館舉行頒獎典禮，得獎作品在梅嶺美術館一、二樓展出至本月13日，民眾可在展期內前往欣賞。

梅嶺美術館指出，為發揚吳梅嶺老師的美術教育精神，透過比賽鼓勵學生創作與認識鄉土，今年寫生比賽邁入第11年，分為幼兒園組、國小低、中、高年級及國中組、高中組，以朴子藝術公園為範圍進行現場寫生，書法比賽採初賽徵件，決賽現場寫作，決賽內容以梅嶺社區學校「台語漢學詩文班」學員及「樸雅吟社」優秀作品內容為選材依據，讓學生更了解本土之美。

請繼續往下閱讀...

第6屆朴子配天宮媽祖遶境攝影比賽以「媽祖誕辰遶境」為主題，鼓勵社會大眾留下歷史性的影像紀錄，今年參與人數提升許多，現民眾對傳統文化的熱情持續提升。

梅嶺美術文教基金會董事長陳浚沂表示，感謝嘉義縣政府、朴子市公所、朴子配天宮、朴子扶輪社、朴子國小、朴子國中和各機關團體、熱心人士鼎力支持，也感謝梅嶺志工團的協助，各項藝文活動在大家通力合作下皆圓滿完成，獲得極大迴響。

陳浚沂也說，比賽都展現創作者對藝術的熱愛和對嘉義鄉土的情懷，歡迎民眾欣賞得獎作品，也歡迎學生參與第26屆「梅嶺獎」全國學生美術比賽，展現藝術潛力與創造力，報名網址：https://mailling.cyhg.gov.tw/。

獲獎的兒童非常開心。（梅嶺美術館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法