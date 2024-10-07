吳念真國民戲劇《人間條件一》 11月初與竹縣戲迷相見歡

吳念真國民戲劇《人間條件一》重返人間還你三千萬，將在11月初在新竹縣和戲迷們面對面演出。（圖由綠光劇團提供，張大魯攝影）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局演藝廳11月2、3日即將迎來知名導演吳念真的國民戲劇《人間條件一》重返人間還你三千萬，縣府今天替這場8月首演就在台北造成轟動的舞台劇造勢，邀請戲迷們進場挺台灣的優質藝文。

縣府文化局表示，這齣戲劇由綠光劇團的台柱柯一正、洪都拉斯、方宥心，攜手Youtuber呂捷、金鐘潛力新人李夢純以及明華園第3代陳昭婷等聯合演出，是齣讓人笑到會哭、感動到流淚的好戲。

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劇中女主角方宥心已經是第4度入圍金鐘獎最佳女主角，演技實力可見一斑。她在劇中將分飾2角，同時扮演16歲少女跟78歲阿嬤，年齡感跨度很大，考驗她的現場演技。

至於大家熟悉的洪都拉斯在戲中飾演新興里里長，所以常為鄉里跟家庭而兩頭燒，他的演技也已經純熟如同呼吸般自然，完全就是里長的化身。

縣府文化局表示，導演吳念真讓這齣戲劇上演過程中，跟演員的生命經歷重疊，以此引領出很多有趣的事在舞台上呈現，所以感動人心。

值得一提的是，這齣戲是綠光劇團23年來《人間條件》系列的第407場，觀眾累積數已經超過60萬人次，也是他們暌違多年來到新竹縣演出的經典場次。

吳念真國民戲劇《人間條件一》重返人間還你三千萬，將在11月初在新竹縣和戲迷們面對面演出。（圖由綠光劇團提供，張大魯攝影）

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