湖西鄉長陳振中領軍 邀長者走讀重拾家鄉記憶

湖西鄉公所舉辦長者走讀家鄉，搭乘南寮小火車。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁向超高齡社會！湖西鄉公所即日起至16日舉辦「走讀湖西‧幸福長青」活動，首場由鄉長陳振中領軍，帶領70歲以上的長者們，深入走訪湖西鄉較少造訪的村莊，重溫家鄉美麗風光與歷史文化。活動共有459位長者報名參加，分為6梯次進行，讓長者們透過實地走讀，重新認識熟悉的村莊與在地文化。

活動首日，長者們搭乘公所安排的專車，按路線進行村莊導覽。搭配專業導覽人員介紹當地的歷史與特色，讓長者在記憶中再次找回家鄉的風土人情。活動也考量到行動不便的民眾，提供家屬陪同的便利服務，讓更多人能安心參與，展現湖西鄉公所對長者的貼心服務。

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陳振中表示，活動的目的是要讓長者們重新連結家鄉情感，並了解湖西鄉不斷發展變遷的過程。他強調：「湖西鄉每一個村莊都有其獨特的故事與歷史，這些都是我們共同的財富。希望透過走讀活動，不僅能讓長者們重拾記憶，更讓我們年輕一代懂得珍惜與傳承這些文化。」

活動當日，由於地形不便，遊覽車無法進入垃圾場區，由清潔隊長向民眾宣導環境保護觀念；陳振中還特地與民眾們一同在公所2樓禮堂共進午餐，場面溫馨感人。午餐不僅有公所精心準備的在地特色美食，更提供了溫暖的用餐環境，讓大家在輕鬆的氛圍中互相分享交流。公所特別安排專業攝影師，讓來賓與每一村長者合影留念，並且於活動後致贈護貝合照，留下美好回憶。

對於搭乘小火車走讀南寮，讓許多長者新奇又懷舊。（湖西鄉公所提供）

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