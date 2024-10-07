自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

湖西鄉長陳振中領軍 邀長者走讀重拾家鄉記憶

2024/10/07 14:32

湖西鄉公所舉辦長者走讀家鄉，搭乘南寮小火車。（湖西鄉公所提供）湖西鄉公所舉辦長者走讀家鄉，搭乘南寮小火車。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁向超高齡社會！湖西鄉公所即日起至16日舉辦「走讀湖西‧幸福長青」活動，首場由鄉長陳振中領軍，帶領70歲以上的長者們，深入走訪湖西鄉較少造訪的村莊，重溫家鄉美麗風光與歷史文化。活動共有459位長者報名參加，分為6梯次進行，讓長者們透過實地走讀，重新認識熟悉的村莊與在地文化。

活動首日，長者們搭乘公所安排的專車，按路線進行村莊導覽。搭配專業導覽人員介紹當地的歷史與特色，讓長者在記憶中再次找回家鄉的風土人情。活動也考量到行動不便的民眾，提供家屬陪同的便利服務，讓更多人能安心參與，展現湖西鄉公所對長者的貼心服務。

陳振中表示，活動的目的是要讓長者們重新連結家鄉情感，並了解湖西鄉不斷發展變遷的過程。他強調：「湖西鄉每一個村莊都有其獨特的故事與歷史，這些都是我們共同的財富。希望透過走讀活動，不僅能讓長者們重拾記憶，更讓我們年輕一代懂得珍惜與傳承這些文化。」

活動當日，由於地形不便，遊覽車無法進入垃圾場區，由清潔隊長向民眾宣導環境保護觀念；陳振中還特地與民眾們一同在公所2樓禮堂共進午餐，場面溫馨感人。午餐不僅有公所精心準備的在地特色美食，更提供了溫暖的用餐環境，讓大家在輕鬆的氛圍中互相分享交流。公所特別安排專業攝影師，讓來賓與每一村長者合影留念，並且於活動後致贈護貝合照，留下美好回憶。

對於搭乘小火車走讀南寮，讓許多長者新奇又懷舊。（湖西鄉公所提供）對於搭乘小火車走讀南寮，讓許多長者新奇又懷舊。（湖西鄉公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應