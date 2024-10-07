讓我們一起回家吧！竹市「野山之隅—香山農村藝術創作季」週末登場

讓我們一起回家吧！新竹市香山一群在地青年舉辦「野山之隅—香山農村藝術創作季」，將在週末登場，歡迎香山人回家，重溫農村田野風光。（袍子蒝工作室提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕由新竹市香山區在地年輕人組成孢子蒝工作室，蹲點4年後，今年將與在地其他藝術家聯合舉辦「野山之隅—香山農村藝術創作季」，從12日到27日，將呈現香山在地的文化及風土人情，邀香山人一起回家，並重溫童年的美好記憶。

孢子蒝工作室負責人楊雨珊凝聚在地第3個社區、3組藝術家、3個串連點位共同策劃一場真正屬於香山的藝術共創行動，香山是佔竹市百分之五十以上面積的場域，有著與大眾對新竹市截然不同的意象氛圍；香山，一個以壯闊山海為家、以農家生活為日常的地方，藏著巨大能量與可愛的人們，歡迎香山人回家走走，更邀請新竹人走進香山的田野與角落之間，感受近郊也能享受的田園風光。

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楊雨珊說，藝術季主展間位在百年香山火車站對面的藝站社規師基地，展間會呈現數十種不同的香山生活樣貌，以及屬於香山日常角落裡的小小美好；並有3大作品，包括作品1：「回茄_Go Back JiaDong」：由孢子蒝領銜與在地木工師傅寶哥及社區居民，共同呈現茄苳家的氛圍，搭背以茄苳農村發展的資訊設計展出，讓我們一起回家吧！回到屬於自己的位子。

「作品2：芒種計畫 Grain in Ear Project」：攝影師王阿福與海山社區長輩共同將充滿故事的人生紀錄，阿福觀察到社區有兩種人，一種是把自己的人生帶進來，一種是在這裡長出一生。照片呈現的序列像是在一天內發生，就這樣把這輩子慢慢晃過。

「作品３：堤畔踩青 Outing by the Embankment」：Dye業studio的威棣老師與中隘社區充滿創作魂的大哥大姐們，一起利用不同的「染技」，共同創作的花葉移印圖騰，植物取材自鹽港溪周圍，呈現出自然與社區的緊密連結。

此外，「野山之隅—香山農村藝術創作季」也會串連３大點位，包含：蛙在巷口遇到你、艸愚軒Wan Gallery以及線上呈現的《手工孢子》回顧展，要將香山地區充滿藝術能量的場域與遊客分享，並透過小旅行串連景點，分為「免份貴賓導覽場」與「小資全日旅行場」，可洽活動官方網頁：https://livelyland.design/野山之隅，或到孢子蒝臉書粉絲專頁報名。

讓我們一起回家吧！新竹市香山一群在地青年舉辦「野山之隅—香山農村藝術創作季」，將在週末登場，歡迎香山人回家，重溫農村田野風光。（袍子蒝工作室提供）

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