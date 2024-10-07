（影音）慶百年 雄女音樂劇登衛武營 黃捷、湯詠瑜也軋一角

歡慶雄女創校滿百年，雄女校友10月19、20日將在衛武營戲劇院演出《璀璨未來》合唱劇場，以雄女的故事帶出台灣百年光陰的歷程。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄女中今年創校滿百年，在11月校慶前夕，上百名校友齊聚籌畫音樂劇《璀璨未來》，將以戲劇和合唱團的歌聲穿梭百年的時光隧道，帶觀眾一窺雄女人的軼事，也是雄女校友的立委黃捷和議員湯詠瑜也軋一角，將在劇中飾演姊妹，10月19、20日將在衛武營戲劇院演出。

《璀璨未來》合唱劇場是由聲樂家校友高慧容指揮籌劃，高慧容表示，這齣劇以校友組成的「斑城流聲校友合唱團」為班底，加上雄女校友會的熱舞社、儀隊社、卡拉OK社等共襄盛舉，戲劇角色則是徵選演出，年齡最小的是高二生，最大的是84歲47級畢業的雄女校友，並透露特別邀請黃捷和湯詠瑜串場擔任姊妹，而雄女前校長黃秀霞也會以驚爆的風貌在劇中演出。

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雄女校長鄭文儀表示，這齣劇集結了200多名校友的藝術能量，2天演出的門票收入，都將捐給學校做為新建教學大樓的基金，目前還剩300多張票，配合演出亦發售1000隻雄女公仔，特色是雄女學生最經典的紅書包，不過其中有200隻是綠書包，因為早期真的有過綠書包的時期。

湯詠瑜說，她從接到邀請到排戲心情都很忐忑，演戲和律師站在法庭上的角色完全不同，劇中女主角透過回顧探討雄女的歷史和不同年代的歌曲，她將演出女主角的孫女，並認為劇中透過校友們共同的回憶，以角色帶領觀眾走過那段浸潤滋養雄女人的光陰，相信大家都能在劇中不同的段落，找到自己跟時代的共鳴。

雄女校長鄭文儀秀出為歡慶百年特製的雄女公仔，限定的1000隻中，除了經典款的紅書包外，有200隻綠書包。（記者許麗娟攝）

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