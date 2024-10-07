保存修復萬餘件文物！北港朝天宮「文物修復中心」今啟用

北港朝天宮「文物修復中心」今正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕北港朝天宮典藏文物豐富，超過1萬5000多件，為維護珍貴文物，廟方設立國內首座宮廟自設的文物修復中心，今正式揭牌啟用。廟方表示，雲科大文物修護研究與推廣中心師生進駐展開文物修護，首波將針對朝天宮三寶之首《天后昭應錄》修復。中心主任林煥盛表示，修復期將花費1年，盼讓90多頁的《天后昭應錄》修舊如舊。

北港朝天宮「文物修復中心」今正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

朝天宮目前指定古物共有6件，包含祖媽轎、「慈雲灑潤」匾、萬年香火爐及3支進香旗，除此之外，還有朝天宮鎮殿三寶：寶璽、缽及《天后昭應錄》。其中《天后昭應錄》，年代久遠已出現結構毀損。

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北港朝天宮「文物修復中心」首波修復對象選定鎮殿三寶之首《天后昭應錄》，預計將花費1年。（記者李文德攝）

台灣媽祖信仰專家蔡相煇表示，《天后昭應錄》是媽祖顯聖的事蹟記錄，最後記錄於清乾隆32年，相傳此書有3本，除了北港朝天宮有1本外，據傳中國廈門、美國也有。

為保存維護珍貴文物，廟方獨資成立文物修復中心，是全國首座由民間自主成立的修復中心。朝天宮董事長蔡咏鍀及廟方董監事一同揭牌正式啟用，更有雲科大文物修護研究與推廣中心師生進駐，協助修復。第1波便將針對《天后昭應錄》及21幅陳玉峰手繪法會掛軸進行修復。

蔡咏鍀表示，文物傳承給下一代絕對要修復，透過「文物醫生」們悉心修復，能讓各文物完好保存，此中心更有培養更多修復師、推動地方保存文物等四大目標，盼讓文物修復得以傳承、延續；蔡相煇認為，文物修復中心的成立是個里程碑，可以大膽的說「是提升台灣文化的分水嶺」。

《天后昭應錄》修復完畢後，將再針對陳玉峰21幅法會掛軸修復。（記者李文德攝）

林煥盛表示，將透過紙張纖維調查等，選定適合的紙張材質進行修復《天后昭應錄》，這些手法也是從日本學習後引進，屬於較新的手法，以國際規格方式處理，預估將花費1年時間修復。此外更有人才培育，透過寒暑假實習、平常課堂帶學生進來修復中心，讓技術與在地信仰更具體交流。

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