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從1958到2024視野大爆發 細數國慶光雕43部台漫完整名單

2024/10/07 22:30

從1958到2024視野大爆發 細數國慶光雕43部台漫完整名單2024國慶光雕集結43部台灣漫畫及動畫作品。（文總提供）
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024國慶光雕展演將於明（8）日晚間在總統府前凱達格蘭大道登場，以「當我們同在一起」為題，逾半世紀台灣漫畫與動漫為軸，從1958年台灣第一部英雄漫畫《諸葛四郎》，到漫畫載體數位化的創作，主辦文化總會今天公布完整名單。

文總說明，最早轟動的葉宏甲《諸葛四郎》，是三四五年級生的共同記憶，更被寫進張艾嘉經典歌曲〈童年〉裡；劉興欽《機器人與阿金》裡出現「會幫忙寫作業的機器人」；蕭言中翻玩東西方童話故事所創作的《童話短路》；阿推《九命人》成為台灣科幻漫畫的啟蒙；游素蘭《傾國怨伶》更是少女漫畫經典作品；鄭問1990年發表《東周英雄傳》，被日本漫畫界譽為「亞洲至寶」，還有凝聚台灣人的心、陪伴大小朋友一起長大的動畫電影《魔法阿媽》。

從1958到2024視野大爆發 細數國慶光雕43部台漫完整名單「2024國慶總統府建築光雕展演」將於8日登場，帶人重溫台漫經典。（記者塗建榮攝）

2009年《CCC創作集》計畫啟動、民間出版社的投入、國際參展與交流及獨立漫畫興起，加上2010年金漫獎誕生、2018年文化部輔導金推出，還有金漫獎至今第15年，致力於推廣台灣原創漫畫作品，並挖掘優秀的漫畫人才，像日前剛公佈的金漫獎特別貢獻獎游素蘭，及AKRU《北城百畫帖》、柯宥希（顆粒）《許個願吧！大喜》、葉明軒《大仙術士李白》、小莊《80年代事件簿》、阮光民《用九柑仔店》、李隆杰《1661國姓來襲》、小島《獅子藏匿的書屋》、常勝《閻鐵花》，星期一回收日《粉紅緞帶》、NOBI璋《時渦》等，更因漫畫載體數位化，Moonsia《星咒之絆》與英國的作曲家合作，將音樂融入漫畫，成為首部獲得金漫大獎的條漫。

此時期作品也能看見許多台灣歷史、景色及文化，邱若龍的《漫畫・巴萊》以賽德克族信仰為視角，重新回顧霧社事件；張季雅《異人茶跡》、漢寶包《龍泉俠大戰謎霧人》、簡嘉誠《青空下的追風少年》皆以歷史背景創作，游珮芸、周見信《來自清水的孩子》更是白色恐怖時期政治受難者蔡焜霖的故事；韋宗成《冥戰錄》、盧卡斯《檳榔美少女》、小峱峱《守娘》、謝東霖《神明便利商店》則選擇台灣文化及議題為題材；熱門作品簡士頡《北投女巫》、左萱《神之鄉》、洪元建《宅男打籃球》、英張《採集人的野帳》也出現了許多熟悉的台灣地景。

從1958到2024視野大爆發 細數國慶光雕43部台漫完整名單「當我們同在一起」串起台灣不同世代的集體記憶。（記者塗建榮攝）

隨著台灣創作者走向國際，為村上春樹繪製《棄貓》書封的高妍，其作品《綠之歌-收集群風》，投射出許多人成長過程的心境，在台灣及日本都有高度矚目；獲第14屆日本國際漫畫賞最大獎「最優秀獎」的韋蘺若明《送葬協奏曲》，還有售出10種語系版權的暢銷BL作每日青菜《Day Off》，創作題材都更加豐富。

漫畫家HOM結合虛擬實境與交友軟體創作出可愛GL故事《課金派戀愛》，日下棗《三個不結婚的女人》，及Pam Pam Liu《瘋人院之旅》、麥人杰《鐵男孩》、布里斯《海倫娜與大野狼先生》、日安焦慮《2073年的電子玩具》、以台灣經典IP水果奶奶為主角的張永昌《妖果小學》，及持續創作的前輩漫畫家依歡、林青慧，也將於今年國慶光雕展出《馥桂吉祥》、《點墨山河》兩部作品。

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