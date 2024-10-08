國際苗栗柴燒暨陶瓷藝術博覽會 11/16起公館陶瓷博物館登場

國際柴燒暨陶瓷藝術博覽會，11月16日起在苗栗縣公館陶瓷博物館登場。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「國際苗栗柴燒暨陶瓷藝術博覽會」11月16日在公館陶瓷博物館登場，將展出陶藝家創作及徵件競賽入選作品，為期1個月，展現苗栗陶瓷藝術深厚的底蘊與創新活力。縣長鍾東錦表示，面對產業外移與全球化競爭的嚴峻挑戰，縣府不僅要積極推動傳統工藝、支持當代創作，更要結合各方資源，協助陶瓷產業轉型升級，再次擦亮苗栗陶瓷重鎮的招牌。

苗栗縣政府文化觀光局（8）日上午在苗縣府第一辦公大廳舉行展前記者會，王律雅師生以古箏演奏客家歌曲，在悠揚國樂聲中，書法名家謝奕富與羅笙綸分別揮毫，寫出今年主題「傳承」與「新變」，揭示今年「TRANOVA」的主題，為暖身活動開場；會場另有8家在地陶藝業者，設攤展示獨具特色的陶瓷工藝，縣長鍾東錦及陶藝名家和各級民代等，共同按鈕揭開今年陶瓷藝術博覽會序幕。

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鍾東錦指出，早在日治時期，苗栗就是陶土重要產地，加上得天獨厚的天然氣資源等，陶藝產業隨之蓬勃發展，也有許多優秀且知名的陶藝創作家，這都是眾所皆知的事實；另要感謝交通部觀光署補助4800萬經費為陶瓷博物館軟硬體升級，優化苗栗特色館觀光服務相關設施，吸引更多遊客參觀陶藝展覽。

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，今年邀請國際級陶藝家施宣宇擔任策展人，施是台灣少數享譽國際的創作者，現為聯合國教科文組織IAC藝術家，國內外獲獎無數，作品更於10多年前代表中華民國致贈英國女王伊莉莎白二世登基紀念；此次盼藉其深入國際市場多年的豐富經驗，為陶藝節系列活動提升至國際層次，促使苗栗陶藝在國際間的更有影響力。

策展人施宣宇指出，今年以「TRANOVA」即「傳承與新變」為主題，而「TRANOVA」也為是此次展覽創作的新文字，源自拉丁語Tradere（傳承與傳播）與Innovare（創新）之組合，形成兼具傳統與創新的全新字彙，新銳與前輩交融，兼顧傳承與新變。

文觀局表示，國際苗栗柴燒暨陶瓷藝術博覽會11月16日起展期1個月，將展示各類陶藝得獎作品，另安排陶藝市集、陶藝捏塑DIY、陶藝器皿創作、客庄小旅行等多元活動，小旅行將於10月25日上午11時開放報名，名額30人；相關訊息請上苗栗陶瓷博物館臉書（https://www.facebook.com/miaoliceramics）。

國際柴燒暨陶瓷藝術博覽會今日舉行啟動儀式。（苗栗縣政府提供）

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