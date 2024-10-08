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文化部推國際插畫展「在家種一片森林 」 衛星展區延伸進醫院、小學療育觀眾

2024/10/08 19:45

文資局推國際插畫展，「衛星展區」擴及醫院及國小，讓學生透過展覽就近接觸不同國家文化，啟發創作力與美感。。（記者蘇孟娟攝）文資局推國際插畫展，「衛星展區」擴及醫院及國小，讓學生透過展覽就近接觸不同國家文化，啟發創作力與美感。。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化部文化資產局今起推出國際插畫暨文資藝術療癒展，文資局長陳濟民指出，展出來自世界25個國家、42名知名插畫家等214幅作品，除主展區，還擴及醫院及國小設置「衛星展區」，讓更多人感受到藝術療育的特性。

設在台中市的文化部文化資產園區1916工坊是中部大型文化資產創業聚落，這次邀請國際插畫家及國內知名文化資產工藝新秀，共同推出「在家種一片森林－國際插畫暨文資藝術療癒展」，以「在家種植夢想的起點」作為展覽主題規劃，共邀請來自世界25個國家、42名知名插畫家展出214幅作品；另邀13名台灣文資新秀，展出獨具特色的立體作品共19件。

文資局推國際插畫展，展出25國插畫家作品展覽，自10月2日至11月17日止。（記者蘇孟娟攝）文資局推國際插畫展，展出25國插畫家作品展覽，自10月2日至11月17日止。（記者蘇孟娟攝）

陳濟民指出，這項畫展今年邁入第5年推出，今年參展作品有許多入圍或榮獲「義大利波隆那國際兒童書展」等國際插畫獎項；今年除在文資園區主展區展出外，考量歐美國家近年流行藝術治療概念、文化藝術作品視為社會處方籤，讓患者在文化藝術陶冶下，刺激五感、身心放鬆進而達到療癒效果，今年展區延伸到中國醫藥大學兒童醫院；另在偏遠的霧峰區的桐林國小也設衛星展區，讓學生透過展覽就近接觸不同國家文化，啟發創作力與美感。

文資局指出，其中台灣藝術家江慧琳所展出的「你的樣子」系列作品，傳達無論世界如何變遷，家園始終是我們的歸屬與力量所在；藝術家吳芊頤則巧妙結合紙膠帶與塑膠板等複合材料，以拼貼幾何色塊的形式，將記憶與家庭的聯想創造成豐富的故事連結。

展覽自10月2日至11月17日止，展覽期間的週末假期另策劃插畫市集及藝術工作坊等精采活動。

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