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打造冬日藝術島 高美館藝術野營12月再啟動

2024/10/09 15:09

高美館將於12月推出「全都露」活動，讓戶外愛好者在城市中享受走入自然的美好生活。（高美館提供）高美館將於12月推出「全都露」活動，讓戶外愛好者在城市中享受走入自然的美好生活。（高美館提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立美術館30週年特別活動「OPEN CAMP 全都露」將於12月7日至8日在高美館園區展開，讓美術館不只是美術館，而是結合藝術、音樂、美饌與生活，打造跨域多元的生活美學體驗，邀請全台戶外愛好者來到高美館，一起在冬夜星空下逐藝術共眠。

高美館代理館長林羿妏表示，今年4月推出「全都露」活動時，即獲許多民眾好評、報名狀況相當踴躍，雖然最後因豪大雨因素，延期至12月重新登場，但反而讓這場藝術露營活動能在高雄最舒適宜人的季節舉辦；此次集結超過20組露營品牌、改裝露營車玩家、市集風格攤商和藝術創作者們，共同在高美館超過40公頃的園區打造獨特的藝術野營，希望為大家帶來獨一無二的生活美學新體驗。

「全都露」活動規畫4大風格野營場域，包括藝術家共創的「藝術森林」、以電音派對為主題的「歡慶之丘」、大規模中世紀LARP（實境角色扮演）的「嬉遊平原」沉浸式露營，及帶來經典爵士樂的「靜謐之境」，讓音樂結合藝術、與綠色地景交融。

此外，主辦單位亦規畫多元的藝術展演與互動體驗，參與者可以在美術館綠地中感受瑜珈、頌缽音療帶來的舒緩氛圍，或是藉由天文、生態觀察，探索城市裡的自然奧祕。這些豐富多采的活動將貫穿白日與黑夜，讓眾人擁抱自然的同時也享受藝術，與親友共同度過美好的療癒時光。

高美館指出，「全都露」期間也將規畫舉辦「美術館夜行」專場活動，讓參與者在夜之啟蒙人的帶領下，以新視角探索夜晚美術館的獨特魅力；同時，內惟藝術中心的「內惟戲院」也會在午夜播映精選電影，為影迷帶來別樣體驗。「全都露」活動亦邀請到高雄知名餐飲品牌如帕莎蒂娜國際餐飲集團、意滿漁和永心浮島等進駐，以及野市集所匯集的80間特色攤商，同步也將貼心設置外送專區，提供從白天到宵夜的多元選擇。期待參與者在星空下、營帳邊，共同沉浸在這場融合藝術、音樂、美食與自然的風格露營。

高美館「全都露」於12月7日至8日正式登場，營位票價（一頂四人帳）原價新臺幣1800元，為歡慶30週年與民同樂，特別推出早鳥優惠價1000元，限量60帳。早鳥優惠將於10月14日中午12點起至20日晚間24點於ACCUPASS網站（https://www.accupass.com/event/2406170502441887605781）開放購買，更多活動資訊，敬請鎖定高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

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