台南蕭壠國際藝術村駐村台港5藝術家出手 4檔展覽登場

印卡的《超鵞》創作。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕在台南佳里蕭壠國際藝術村駐村的台灣藝術家李欣芫、王耀億、印卡、香港藝術家許維倫與蘇麗平，各自發揮3個月駐村期間對台南的觀察、想像和歷史中吸取養分，以擅長的聲音、影像與書寫創作，今天（9日）起在佳里蕭壠文化園區推出4檔展覽，展至明年2月28日。

[2]李欣芫的《'無字'唱出一歌詩》作品。（記者楊金城攝）

台灣藝術家李欣芫的《'無字'唱出一歌詩》，用聲音傳遞自然農法與農地生物多樣性的智慧；王耀億以影像作品《合拍片》，表現對照殖民者對於被殖民者的發現與改造；印卡的《超鵞》創作，以「鵝」 作為索引，穿梭原住民與殖民者的可能生活。

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香港藝術家許維倫與蘇麗平創作《你們都不用害怕我們所說的話》，描述台南西拉雅族的歷史。（蕭壠文化園區提供）

香港藝術家許維倫與蘇麗平創作《你們都不用害怕我們所說的話》，因台南西拉雅族沒有書寫歷史的傳統，文獻紀錄多由非西拉雅族人所撰寫，展覽藉著不同立場與時代的書寫，突顯至今對西拉雅族的歷史的多元想像。

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