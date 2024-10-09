竹東林業故事特展登場 再現林場黃金歲月時光

「竹東林業故事特展」開展邀請參與貴賓在地方共創參與的竹編藝術裝置留下祝福話。（林業保育署新竹分署提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕林業及自然保育署新竹分署為重構我國林業史，針對新竹分署退休職員與相關林業從業人員進行口述歷史訪談，紀錄竹東林場的黃金年代，也完善林業政策變遷史，訪談成果與相關史料照轉化為「竹東林業故事特展」，今（9日）在竹東鎮竹東宿舍群開館展示，免費參觀。

特展開幕式，邀請過去、現在林業從業人員、在地民眾在宿舍群庭院前共同彩繪與編織完成立體竹編作品，為風華重現的竹東宿舍群，點綴上繽紛的色彩與祝福，也象徵著這次展覽中各種多元史料相互交織所呈現出的竹東黃金年代。

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「竹東林業故事特展」今（9日）在竹東鎮竹東宿舍群開館展示。（林業保育署新竹分署提供）

新竹分署表示，林業政策的改變，對於林業經營過程中的造林、伐木、製材等林產業，以及相關從業人員影響尤深，而與所轄地區在地周遭居民日常更具有密切的互動關係，諸多過程都值得記錄並納入探討。因此，2019年起委託台大教授洪廣冀團隊，對多位在竹東地區林業從業前輩及居民進行深入訪談。

新竹縣竹東鎮曾為台灣林業大鎮，近年修復完成的竹東宿舍群，過去是林業保育署老員工居住場所，更見證竹東林業的過往風光。特展擇選在竹東宿舍群，將建築與歷史記憶連結，以竹東林場為縮影，呈現台灣近百年來竹東林業發展。

「竹東林業故事特展」開展邀請在地耆老合照，再現過去竹東黃金歲月風華。（林業保育署新竹分署提供）

展覽分為上、下兩檔。第一檔為「竹東林業故事（首部曲）：1895~1945」，今天開展，敘及竹東林場的前世今生，並從日本政府對此區域的治理出發，討論日本拓殖台灣山林所形塑出的政策。

緊接著第二檔「竹東林業故事（二部曲）：1945~」將於11月15日開展，從第二次世界大戰後，接收日本時代的林業機構為始，進一步闡述隨著國際政治經濟局勢變化，而制定的相關林業政策，朝向獲得永續再生資源的管理山林方式推進。

「竹東林業故事特展」今起展至11月30日，展覽期間每週五、六、日、一上午10時至下午4時，在竹東鎮竹東宿舍群內的中正路212、214號及東林路148巷32、34號展示，每週二、三、四採團體預約導覽方式，預約導覽聯繫信箱：communityguiding2023@gmail.com。

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