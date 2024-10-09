逛到腿軟！雙十假日「松市」挖寶 超過50家IP品牌齊聚

「emmaAparty」擬人化動物插畫兔子實體雕塑在松菸「松市」亮相。（松山文創園區提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕松山文創園區主辦的「2024松市：INSIGHT OUT」匯集超過50家香氛、植栽、插畫、心靈療癒等主題文創品牌，更邀請8家人氣餐飲品牌進駐，以「風格群像」、「植感療育」、「隨心所繪」、「食光聚廠」及「質地之生」5大主題展區即日起至10月13日，在松山文創園區北向製菸工廠登場。

知名插畫家 A ee mi 首次以快閃店「喵喵麵包屋 meow meow bakery」進駐「松市」。（松山文創園區提供）

松山文創園區風格店家除了風格店家品牌外，其中更有多個知名插畫IP為主題，譬如插畫家A ee mi「喵喵麵包屋 meow meow bakery」，以招牌的迷幻復古風格及鮮豔色彩，透過插畫角色「喵喵」和「藍狗」展現對愛、生命及存在意義；「方坊Square Studio」則以療癒系4隻情緒角色「喜寶」、「怒君」、「小哀」和「樂樂」描繪日常生活中的不同情感，傳達喜悅與憂傷皆為人生重要組成部分；「emmaAparty」由創作者林俞槿運用擬人化動物角色，帶出幽默且溫暖的童趣氛圍。

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食料品制作所以活潑童趣的筆觸和鮮豔明亮的色塊，生動描繪了生活中的各種食品。（記者董柏廷攝）

其中，食料品制作所更是以手繪感強烈的點心插畫為起點，透過壓克力顏料與加厚素材，創造具有浮雕感的點心插畫，並發展出不同的日用品如餐盤、點心盤、隔熱墊、鑰匙圈等。食料品制作所表示，「小時候的夢想是開一間甜點店，後來未實現，改用繪畫的方式拼湊出一間屬於個人風格的甜點店更有趣，有希望可以帶給他人療癒感。」此外，亦將舉辦蛋糕畫彩繪，帶領民眾以活潑童趣的筆觸和鮮豔明亮的色塊，體驗藝術的多元創作感受。

食料品制作所以手繪感強烈的點心插畫為起點，發展出不同的日用品如餐盤、點心盤、隔熱墊、鑰匙圈等。（記者董柏廷攝）

特別的是，今年匯聚來自基隆、台中、嘉義和台東的文創品牌，以在地文化為概念，分享多元的設計，如「K STAR基隆之星」透過四大類別展示基隆的多元設計與地域文化；「TCOD台中原創」則呈現台中在地文化脈絡及永續設計的創新思維；「跨嘉」則是嘉義市政府文化局跨域整合的文創合作計劃，展示嘉義透過設計導入城市治理的成果；「慢漫臺東」集結臺東文創職人與跨領域創作者，展示本地風格產品，展現出地方文化與創意的共創精神。以色彩繽紛的花朵為主題的刺青藝術家「老川old chuan」，今年亦參與松市活動，並於開幕首日開放民眾預約刺青名額，吸引大批民眾預約；東京涉谷人氣甜甜圈「Harrits」攜手昭和風日系品牌「美保咖哩」也推出松市限量聯名「咖哩麵包」。

此外，國慶假日期間，松山文創園區更有超過10檔多元主題展覽及沉浸式劇場，「2024台北街頭藝術嘉年華．街頭星霸王」精選超過50組街頭藝術家，展現街頭藝術的創意和活力；由網紅鐵牛主理的「杰哥拉多重宇宙創作聯展Jaygolla’s Multiverse」則邀請來自各國的玩具設計師參展發揮創意，引發粉絲高度關注與期待！值得關注的還有「LINE x 原神展售會」、「2024台北Meng萌寵物用品展」、「林秋離音樂故事紀念展」及「CLASS PLAY 走進·學美」等主題展覽，增添國慶日的氛圍。詳詢松山文創園區官網。

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