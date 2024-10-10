舊草嶺隧道百年慶 推古今照片展及光影秀

東北角風管處舉辦舊草嶺隧道光影藝術，邀請遊客感受隧道魅力。（東北角風管處提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕1924年通車的日治時期舊草嶺隧道，總長2167公尺，連通台北與宜蘭，是當時全台最長的鐵路隧道，今年屆滿一百年，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處推出古今照片展及光影秀，邀民眾看展順遊東北角，凡持電子票證搭乘台灣好行宜蘭路線，年底前均享免收票價優惠。

舊草嶺隧道北起新北福隆、南至宜蘭石城，是日治時期連通台北與宜蘭重要的鐵路隧道， 在1985年新草嶺隧道通車後，舊隧道廢棄，2008年重新開放為自行車道，成為東北角熱門旅遊及單車路線，帶動區域觀光。

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東北角風管處指出，今年是舊草嶺隧道百週年，邀請在地藝術家，在福隆火車站、萊萊海蝕平台、三貂角燈塔、卯澳漁村、四角窟觀景區、峭壁小屋等景點，以手繪實景畫風，詮釋舊草嶺隧道環狀線自行車道特色。

東北角風管處舉辦古今風華照片展，在舊隧道南口展覽館展至12月30日。（東北角風管處提供）

東北角風管處還舉辦古今風華照片展、舊草嶺隧道光影藝術，邀請遊客感受隧道魅力，古今照片在舊隧道南口展覽館展至12月30日；光影藝術則在隧道內，以光影方式投射海豚、海浪、芒花、壯圍沙丘、龜山朝日等景色，與民眾互動，在穿越隧道的同時感受光影樂趣。

風管處建議，遊客可騎乘單車自福隆火車站出發，串遊20公里舊草嶺環狀線自行車道，行經萊萊海蝕平台、石城服務區、澳礁咖啡、馬崗哨所等景點，感受東北角無敵海景並品嘗飲品。

民眾除搭乘台鐵前往，亦能轉乘台灣好行「黃金福隆線」、「宜蘭東北角海岸線」及「壯圍沙丘線」順遊東北角熱門景點，其中宜蘭路線至今年底前，凡持電子票證搭乘，即享客運票價免費；另還推出台灣觀巴套裝旅遊行程，宜蘭地區12條遊程，均享2折優惠。

今年是舊草嶺隧道百週年，東北角風管處在隧道內舉辦光影藝術藝術，以光影方式投射海豚、海浪、芒花、壯圍沙丘、龜山朝日等景色。（東北角風管處提供）

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