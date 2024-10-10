重症兒童公益畫展即日起台中港登場 36幅繪畫展現生命故事

由中華光點兒童重症扶助協會林協興理事長、MITSUI OUTLET PARK台中港副總經理徐柏月、台中市議會副議長顏莉敏 、台中市議員張家銨等貴賓共同揭畫打開公益畫展的序幕。（中華光點兒童重症扶助協會提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕社團法人中華光點兒童重症扶助協會與MITSUI OUTLET PARK台中港聯合舉辦的「凝聚光點 照亮世界」重症兒童公益畫展，即日起到10月31日，展覽在MITSUI OUTLET PARK台中港登場。展覽將展出36幅畫作來自30位重症兒童的繪畫作品來呈現生命故事與學習歷程，盼透過愛與陪伴讓彼此生命更加完整。

主辦單位表示，這次畫展傳達對重症兒童及其家庭的人文關懷，希望透過藝術輔助治療，為這些身處困境中的孩子們，帶來更多的愛和希望，讓藝術成為連結心靈的橋樑。

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展覽展出36幅畫作來自30位重症兒童的繪畫作來呈現生命故事與學習歷程，藉由融合教育的創作互動，展現了藝術對於重症兒童的孩子們在成長和發展的重要性，透過愛與陪伴讓彼此生命更加完整。

中華光點兒童重症扶助協會理事長林協興表示，中華光點推動重症病童支援服務已近10年，希望能將服務延續下去，並透過更多資源導入，提供更加完整且長期的支援服務，同時將理念擴散到校園、企業甚至是公眾，協助重症病童融入校園、融入社會，並協助有重症病童家庭能夠順利的度過治療與生活的挑戰。

林協興指出，這次非常感謝MITSUI OUTLET PARK台中港展出協會病童的畫作，讓民眾購物之餘能更關心全台灣的重症兒童，活動自即日起至10月31日於設施美食街前免費展出，邀民眾賞畫並支持公益。

由中華光點兒童重症扶助協會理事長林協興致贈感謝狀由MITSUI OUTLET PARK台中港副總經理徐柏月代為接受。（中華光點兒童重症扶助協會提供）

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