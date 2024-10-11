基隆塔上情話綿綿！「海塔之市」10月11、12兩日限定浪漫登場

基隆塔閱讀主題市集「海塔之市」活動11日、12日登場，以「港都情話」為主題，凝聚超過60個品牌共創18種體驗活動。（基隆市政府提供）

〔記者翁聿煌／基隆報導〕2024基隆塔閱讀主題市集「海塔之市」活動即將於10月11日、12日在基隆塔周邊地景廊帶浪漫登場，以「港都情話」為主題，凝聚超過60個品牌共創18種體驗活動，還有3大閱讀亮點，讓情人和親友自在地傳遞心意，一同徜徉山海之間，感受基隆的獨特魅力。

基隆市文化觀光局表示，聲音藝術家蕭芸安、聲音藝術創作者 #hewen 豆宜臻 ，將透過精選編排的港都地景聲音和山海故事，在「地景閱讀體驗角」打造一場沉浸式的聽覺饗宴，來自北北基的17組選書人，以書分享埋藏在心中難以言喻表達的複雜情感；也邀請基隆作家鄭栗兒時隔多年回望推薦《小壁虎系列》這套宇宙之書。

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聲音藝術家蕭芸安、聲音藝術創作者 #hewen 豆宜臻 ，將透過精選編排的港都地景聲音和山海故事，打造沉浸式的聽覺饗宴。（基隆市政府提供）

不能錯過的還有「山海吟遊講唱會」，聆聽12組音樂人的深情吟唱、基隆說書Podcast組合-邀獸牆親臨獻聲演出，及全台最大的搖擺舞組織SwingTaiwan帶來的搖擺舞體驗，就算沒有舞蹈基礎也能輕鬆上手。

文化觀光局表示，「海塔之市-港都情話」集結甜蜜小食、手作文創、互動體驗等創意品牌攤位，還有聽．玩．寫．畫的傳情互動派對遊戲，及探索女力地景的女路小旅行。市集也響應友善環境不提供一次性餐具，邀請大家共同響應自備環保杯、環保餐具/餐盒！每日前100名自備環保餐具者贈送香香小禮，甜蜜氛圍帶著走。

邀請民眾帶著旅伴一同走踏基隆山城內各個合作點集章尋寶，本次與6家基隆在地書店、特色店家提前索取紙本浪漫花束DM，小獸書屋、友．余、太平青鳥、見書店、河沏、魚曰二手書店合作串聯集章，只要到合作點現場完成任務，即可獲得一個寶藏印章，每2個章就可來市集兌換大獎抽獎券、WD40、富雨洋傘、河神的丸子等限量品牌好禮一份，詳詢活動網址。

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