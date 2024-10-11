台北凱達全館迎萬聖節巧變裝 秋日味覺首推山藥料理

台北凱達大飯店全館營造萬聖節及秋日風情。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕一進入10月，萬聖節的歡樂節慶感也漸濃，相關的萬聖節擺飾紛紛出籠，近年來受到韓日遊客青睞的台北凱達大飯店，為了讓國內、外觀光客有不同的節慶氛圍，相當注重館內的節慶裝飾，目前全館轉為萬聖節模式，一進入館內，到處都是南瓜及秋日風情的擺飾，成為拍網美照的好去處。除了讓遊客視覺入秋，味覺當然也要跟著換成秋季美食，台北凱達大飯店與新北市政府聯名推出「秋旬山藥」料理，共有5道展現山藥多元風貌的菜色，11月24日前享第2道5折優惠。

台北凱達大飯店與新北市政府聯名推出「秋旬山藥」料理，11月24日前享第2道5折優惠。（台北凱達大飯店提供）

時序入秋，正值新北山藥盛產季節，「原生種山藥」是台灣特有的山藥品種，產區在新北市平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶，口感香Q綿密，是很好的養顏、保健食材。台北凱達大飯店表示，此次台北凱達與新北市政府農業局聯名，將秋季限定的的美味山藥入菜，家宴中餐廳主廚簡偉倫為展現山藥多元風貌與獨特韻味，將經典中菜融入川味的辣麻鹹香演繹出新風味，於家宴中餐廳推出「香蔥藤椒山藥」、「香辣脆皮山藥」、「金酸鮮蝦山藥煲」、「山藥肥腸金蒜燒」及「軟炸山藥小金磚」等新菜色，每一道都讓人回味無窮。

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台北凱達大飯店的家宴中餐廳，從館外裝飾到館內新菜色，讓遊客感受溫馨的秋日美好滋味。（記者周幸叡攝）

一向推廣「吃當季、用當季」理念的台北凱達大飯店行政主廚戴于益表示，秋天吃山藥勝過吃人參，是滋補養顏的山珍美味。入口糯而甜的新北山藥，搭配其他當季食材入菜可做美味提襯，變化出豐富的料理風貌，讓大家愛上山藥的美味與健康。更多相關訊息詳詢台北凱達大飯店官網。

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