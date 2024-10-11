曾是頹垣殘壁的海安路變身「街道美術館」 夜間導覽小旅行探索前世今生

「街道美術館」 夜間導覽小旅行，發現藝術的魅力。（南市都發局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市中西區繁華的海安路，道路拓寬後曾是頹垣殘壁，老宅拆遷悲歌，經過藝術力量活化再造，變身「全台最美的街道美術館」。11月加開2場夜間小旅行，探索新舊蛻變的前世今生，將於10月18日開放報名。

海安路位於昔日府城五條港商區，1992年道路拓寬地下街，可是沿路老宅老巷等於是被「筆直一刀剖半」，可見鋼筋外露、破舊磚瓦斑駁，處處頹景。經過藝術再造，如今海安路林立燒烤店、PUB、文創飲料等，已成為台南最熱鬧徒步藝術區，愈夜愈有魅力。

請繼續往下閱讀...

今年海安街道美術館新作品。（南市都發局提供）

都發局長徐中強表示，今年海安街道美術以海安路為起點，透過藝術作品，引領觀眾走進台南獨特的「慢活」時間流，一路延伸至運河畔。將由專業導覽老師帶領，採戶外走讀與問答互動方式進行，在燈光與夜景的交織下，深度探索海安街道的藝術風貌。

內容包含13件新設作品如何巧妙融入河港元素，讓人如同置身於帆影輕揚、船笛迴響的時代，及周邊歷史場域環境的變遷等，透過視覺與感官，感受乘著歷史的船隻，航入府城的故事主軸，是過去的記憶，亦是現在生活的延續。

今年海安街道美術館新作品。（南市都發局提供）

市長黃偉哲表示，海安街道美術館自成立以來，已成為府城文化創意的地標之一。此次展覽以「水」為核心概念，「城市的故事，從這裡開始」為主題，展示台南的歷史紋理與未來想像，透過藝術作品連結古今，讓市民與旅人皆能體驗這座城市的獨特魅力。

海安路老街往昔對比，左圖攝於1999 年，右圖為1992年鳥瞰的道路情景。（擷自台灣歷史博物館「國家文化記憶庫」網頁）

適逢「台南400」歷史盛事，南市7月推出海安街道美術館20週年特展12場夜間小旅行，獲得好評。配合「2024台灣設計展」加碼，11月2、9日各加開1場夜間小旅行，將於10月18日中午12點開放報名，還可獲得限量版「主題帆布袋」及「環保水壺」，額滿為止，報名手刀要快。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法