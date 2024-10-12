小雁與吳愛麗釜山奪大獎 文化部長1理由喊話所有父母子女都該看

《小雁與吳愛麗》中夏于喬（左）、楊貴媚（右）對手戲令人驚艷。（牽猴子股份有限公司提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕釜山國際電影節11日閉幕，由導演林書宇執導的國片《小雁與吳愛麗》榮獲評審團大獎「金智奭獎」，也是台灣作品首度榮獲此獎項。對此，文化部長李遠表示既振奮又驕傲，除感謝劇組的努力，已看過此片的李遠更喊話，所有身為父母、子女的人都應該看。

自從2018年的《潰爛癒合掩藏》獲釜山影展最佳紀錄片獎後，台灣已有多年未於釜山影展獲獎。曾經也是電影人的李遠，自接任文化部長後，就期盼振興台灣電影、在國際創造台流，更身體力行帶頭看國片，因此， 10月9日《小雁與吳愛麗》首映場，李遠就親自出席。

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文化部長李遠（中）日前出席電影《小雁與吳愛麗》首映會，與導演林書宇（右1）、演員楊貴媚（左2）、夏于喬（右2）、監製苗華川（左1）合影。（文化部提供）

李遠於首映會後有感而發指出，這部電影透過強烈的愛恨交織情緒，引領觀眾重新思考自己和家人的關係，是所有身為父母、子女都應該看的一部片。李遠還說，《小雁與吳愛麗》不管是工作人員、演員的表現，都超越過去。如今在釜山大放異彩，將成為今年金馬奬「最好的起手式」。

李遠也趁機再度鼓勵國人進電影院觀賞接下來的強檔國片，尤其16至22歲青年，在年底前，還可以利用文化幣「金馬套餐」享優惠。

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