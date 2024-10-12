（影音）詩人向陽領軍詠嘆「翟山坑道之歌」 樂迷：金門坑道音樂節「刻在我心底的名字」

金門坑道音樂節首日由詩人向陽（站者）及大提琴家張正傑（右3）率領的團隊登場。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門坑道音樂節今、明兩天在翟山坑道登場，首日由詩人向陽領軍的詩曲結合民謠饗宴，完美與花崗石打造的坑道音場合拍，更讓遠道而來的樂迷讚嘆，坑道音樂節就是「刻在我心底的名字」。

內政部次長董建宏（右2）、金門國家公園管理處處長鄭瑞昌（左1）等人聯手推薦「一生必聽一次」的金門音樂坑道節。（記者吳正庭攝）

金門坑道音樂節藝術總監張正傑說，藉由音樂節的舉辦，希望讓全世界知道，金門是多麼渴望和平。（記者吳正庭攝）

金門坑道音樂節藝術總監張正傑說，翟山坑道是1座極具感動力的場域，被許多樂迷視為「一生必聽的音樂會」；藉由音樂節的舉辦，希望讓全世界知道，雖然因為戰爭才有這樣的坑道，但我們能用和平來為它唱歌，也向全世界宣告，金門是多麼渴望和平。

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金門坑道音樂節登場，表演場地是建於1966年，軍方做為登陸小艇回轉及運補人員、物資用的「A」型坑道。（記者吳正庭攝）

首日登場的音樂節中，詩人向陽創作「翟山坑道之歌」，搭配柴可夫斯基樂章；2018年獲得英國皇家愛樂協會設立作曲大獎第1位台灣得主林佳瑩，也以「穿越岩水間：時空與鏡花」為名獻曲。首首動聽的曲目，在大提琴家張正傑領導的弦樂4重奏悠揚樂曲聲中，隨著小船游移在翟山坑道波光瀲灩的水道上。

出席金門坑道音樂節的樂迷，比出大姆指表達聆聽後的感受。（記者吳正庭攝）

曲罷，張正傑受到樂迷一波波「安可」聲的感染，提前安排明天才登場的女高音賴?妤出場小試身手，又是一陣掌聲；在張正傑與現場200位樂迷互動中，參加音樂會超過10場次有10餘位樂迷，還有2位資深樂迷，更是從一開始至今已經是「16連霸」。

專程自台南搭飛機到金門的林小姐聽完音樂會後表示「很興奮、很感動」，來自台北的彭小姐說，「這場音樂會就像坑道一樣刻在我的心裡面」，對音樂會留下深刻印象。

首次造訪的內政部次長董建宏（中）受訪指出，有機會一定要走1趟人文豐富的金門。（記者吳正庭攝）

首次造訪的內政部次長董建宏說，像翟山坑道這樣1座戰地的空間，轉換成1個很棒的表演音樂場所，讓他感受到不一樣的金門；他也向全國喊話，有機會一定要走1趟人文豐富的金門。內政部國家公園署金門國家公園管理處表示，董建宏出席音樂會時表示，金門坑道音樂節是金門戰役史蹟活化再利用最佳典範。

兩位專程由台灣本島搭機到金門的樂迷，直言金門坑道音樂節是一場很棒的音樂會。（記者吳正庭攝）

金管處表示，今天3場演出後，明天的音樂會將由男中音林政勳、女高音賴珏妤接續登場，同時與張正傑等3位音樂家組成弦樂4重奏帶來3場音樂饗宴。

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