TTXC開啟文化部長的學習之旅 李遠驚嘆原來科技可以幫文化這麼多

李遠細數科技可以幫文化的事，讚嘆參觀TTXC是一趟學習之旅。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕2024TTXC台灣文化科技大會今（12）日開幕，由文化部、高雄市政府攜手策劃，串連了文策院、數位發展部、經濟部等單位的跨界合作，為國人搭起探索文化與科技關係的橋樑，文化部長李遠參觀後讚嘆，原來以前對科技誤會很大，其實科技可以幫文化的事很多；參觀TTXC，對他而言是一趟學習之旅。

李遠細數科技可以幫文化的事，讚嘆參觀TTXC是一趟學習之旅。（記者凌美雪攝）

李遠回想過去拍電影時，因早期科技無法做到高品質的同步錄音，往往要重新合成或想辦法靠人力克服，再加上曾經歷手寫改電腦打字的痛苦轉變期，以及兒子喜歡打電動等因素，讓他一直以來對科技是恐懼的。直到和他差不多年紀的李安說，拍電影要一直跟上最先進的技術，從3D、4K、5G到AI，「他說用最先進的科技，拍最古老的故事。」讓他體會到「科技最終是會為文化服務」。

請繼續往下閱讀...

李遠說，隨著AI生成技術出現，他曾覺得「科技可以把藝術搞亂」，但慢慢地，他發現科技可以幫助文化的事其實很多，不僅「可以幫我們保留文化」，還可以在全球大量增生的資訊海裡「把話語權拿回來」。

2024TTXC台灣文化科技大會今（12）日開幕。（記者凌美雪攝）

李遠舉例，他在1980拍得非常多電影，最後能被保留下來的，都是靠科技，4K保留的電影，如侯孝賢、楊德昌的電影，過了3、40年，看到經過4K修復後，「比我當年自己拍完電影還震撼，好感動，因為這個東西竟然被保存下來，而且換了一個方式出現」。

李遠還提到，文化部很多年前就開始投資科技藝術的創作，以及科技用於文化保存。不管是AI、5G或XR，都投下非常多錢，因為台灣雖然有很多音樂、美術、文學等創作，卻還是沒有辦法跟全世界競爭，「我們還是沒有文化的話語權」，因為當AI的資訊海裡沒有輸進去台灣自己的東西，沒有人知道我們的存在，有一天台灣就會慢慢在地球上消失。

李遠在開幕致詞上說，看完TTXC，他才發現科技是非常重要的，「很高興來這邊，看到我們的所有科技可以走到什麼程度，我真的是來一場學習之旅。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法