印度排燈節首度移師高雄衛武營 10/26登場

高雄市長陳其邁（中）、印度台北協會會長葉達夫（左3），邀請民眾參與首次移師高雄衛武營都會公園舉辦的「2024印度排燈節」。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕印度每年度重要的文化節慶「2024印度排燈節」，將首度移師高雄舉行， 10月26日下午3時至晚上8時5分，在衛武營都會公園盛大登場！

今年印度台北協會首度與高市府合作，第一次將「排燈節」移師衛武營都會公園舉行，現場將帶來印度古典舞、寶萊塢舞蹈表演，還有手繪藝術攤位、各大印度餐廳帶來的道地美食饗宴等，希望透過印度特色市集、歌舞表演及煙火秀，匯聚南台灣的印度僑民及在地民眾，共同體驗印度獨有的節慶文化。

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印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）、副會長楊丹杰（Dhananjay Singh Yadav），近日專程拜會高雄市長陳其邁，感謝市府大支持排燈節活動在南部舉行。

葉達夫表示，排燈節（Diwali或Deepavali）是印度重要節日，又稱為「萬燈節」、「光明節」，象徵「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡」，排燈節有印度深厚的文化底蘊，也是民眾信仰寄託，以印度宗教史詩「羅摩衍那」（Ramayana）為主軸，各地都有獨特慶祝方式，不分男女老少融合印度傳統音樂、舞蹈，慶祝這個象徵光明、繁榮的節日。

「印度文化在台灣一向都非常受到歡迎!」陳其邁強調 不只寶萊塢電影的歌舞有渲染力，印度美食也別具風味。市府對於排燈節能在高雄舉行，也非常期待，歡迎全台灣的好朋友一起到衛武營參與今年的排燈節，感受來自印度的祝福及溫暖。

陳其邁也指出，高雄致力於智慧城市發展，與印度政府2015年提出的「印度智慧城市任務」等政策不謀而合，希望未來深化高雄與印度半導體產業及智慧城市經驗交流，並歡迎印度企業來高雄投資發展。

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