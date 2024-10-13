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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

外國學生到新北學校交換 愛上台灣歌仔戲

2024/10/13 17:03

鶯歌工商的義大利交換學生Rachele（滕芮琪）（右）學習歌仔戲舞蹈動作。（新北市教育局提供）鶯歌工商的義大利交換學生Rachele（滕芮琪）（右）學習歌仔戲舞蹈動作。（新北市教育局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕藉由國際扶輪社媒合，來自泰國、德國、羅馬尼亞、阿根廷等國家的33位國際交換生分別到新北市15所學校展開一年的交換學習，各校師生策劃各種有趣的活動迎接，讓新北校園充滿國際化氛圍。新店高中的丹麥學生Amalie（游艾美）兩年前來台交換，回國分享新北文化、台灣廟宇文化，鼓勵交換生深度體驗新北生活，將收穫分享給母國。

33位國際交換生來台就讀，新店高中交換學生歡迎會大合照。（新北市教育局提供）33位國際交換生來台就讀，新店高中交換學生歡迎會大合照。（新北市教育局提供）

義大利交換學生Rachele（滕芮琪）目前就讀鶯歌工商，她對台灣傳統戲劇賞析課印象深刻，讓她聯想到，歌仔戲與義大利的歌劇相似，都以歌曲結合戲劇的型態展現藝術之美。她還試著用閩南語唱歌仔戲，雖然發音很難也不太標準，但班上掌聲與笑聲讓她鼓起自信學起台語。

鶯歌工商的義大利交換學生Rachele（滕芮琪）（右）與周佳芊同學（左）第一次穿上水袖衣。（新北市教育局提供）鶯歌工商的義大利交換學生Rachele（滕芮琪）（右）與周佳芊同學（左）第一次穿上水袖衣。（新北市教育局提供）

鶯歌工商同學周佳芊分享第一次擔任交換生學伴的經驗，開心能與Rachele成為好朋友，透過一同學唱歌仔戲，發現她會舉一反三的比較閩南語及中文的羅馬拼音，同時自己很開心英語口語表達更進步，相信Rachele一定可以學會中文與台語。

新店高中交換學生歡迎會結合中秋節，帶領交換生體驗畫柚子。（新北市教育局提供）新店高中交換學生歡迎會結合中秋節，帶領交換生體驗畫柚子。（新北市教育局提供）

接待國際交換生的學校新店高中舉辦歡迎會，指導老師陳奕安向交換生介紹中秋節文化與帶領體驗畫柚子，柚子的發音恰巧與「遊子」相近，如同國際學伴離鄉背井的身分，但大家彼此團結在一起，交換生也在學伴的引導下，成功在柚子皮上寫出自己的中文名字。

丹麥交換生Amalie（游艾美）（右1）曾就讀新店高中，在歡迎會與交換生分享過去交換經驗。（新北市教育局提供）丹麥交換生Amalie（游艾美）（右1）曾就讀新店高中，在歡迎會與交換生分享過去交換經驗。（新北市教育局提供）

市府教育局表示，新北市鼓勵本國學生交換一年到國外學習，迄今雙方交換學習人數近390名，藉由擔任學伴與交換生攜手共學，讓新北學子不出國也能與各國學生做朋友，讓國際生身處異鄉仍能感受新北校園生活溫暖的人情味。

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