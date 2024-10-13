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德國漢學教授造訪國台圖發現超稀有古文書 盼讓台灣學深入歐洲

2024/10/13 17:08

國台圖曹翠英館長（中）致贈《臺灣文化關鍵詞101》、《原民之眼：19世紀首批原住民日本遊歷》予特里爾大學蘇費翔教授（右2）合影。（國台圖提供）國台圖曹翠英館長（中）致贈《臺灣文化關鍵詞101》、《原民之眼：19世紀首批原住民日本遊歷》予特里爾大學蘇費翔教授（右2）合影。（國台圖提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕德國特里爾大學（Trier University）漢學系教授蘇費翔（Prof. Dr. Christian Soffel）與文藻外語大學德國語文系教授張守慧近日參訪國立台灣圖書館，增進國際學術交流、深化研究合作，期盼讓台灣學深入歐洲。

國台圖曹翠英館長（左）、文藻大學張守慧教授（中）、特里爾大學蘇費翔教授（右）於特藏室合影，展示稀有古文書。（國台圖提供）國台圖曹翠英館長（左）、文藻大學張守慧教授（中）、特里爾大學蘇費翔教授（右）於特藏室合影，展示稀有古文書。（國台圖提供）

蘇費翔曾於1994年時來台學習中文約5、6年，本次來參觀國台圖珍藏，含1675年阿姆斯特丹出版的初版《被遺誤的臺灣》、1669年出版的《東印度旅遊見聞》、清代繪製的《六十七兩采風圖卷》。他亦參觀台灣學數位化成果，包括「台灣地圖資料庫」、「日治圖書影像系統」及「台灣寫真帖」資料庫等等。

國台圖曹翠英館長（左）、文藻大學張守慧教授（左2）、特里爾大學蘇費翔教授（右2）造訪特藏室，看見超稀有古文書。（國台圖提供）國台圖曹翠英館長（左）、文藻大學張守慧教授（左2）、特里爾大學蘇費翔教授（右2）造訪特藏室，看見超稀有古文書。（國台圖提供）

國台圖館長曹翠英分享，與文藻大學合作翻譯古德文書籍《東印度旅遊見聞》，將於今年12月26、27舉辦「台灣學資源傳播與轉化應用國際學術研討會」首度公開亮相翻譯成果，致贈蘇費翔教授《臺灣文化關鍵詞101》與《原民之眼：19世紀首批原住民日本遊歷》兩本國台圖台灣學相關出版品，認識台灣的各種特色文化。

特里爾大學蘇費翔教授（左）、文藻大學張守慧教授（左2）聆聽國台圖親子閱讀成果導覽。（國台圖提供）特里爾大學蘇費翔教授（左）、文藻大學張守慧教授（左2）聆聽國台圖親子閱讀成果導覽。（國台圖提供）

蘇費翔表示，台灣原住民文化在德國逐漸受到注目，特里爾大學於2018年時舉辦的「臺灣文學研討會」中，曾邀請數位台灣原住民作家共襄盛舉，台灣研究在德國已然成為「順風」趨勢。

特里爾大學蘇費翔教授（右）聆聽國台圖曹翠英館長（左）介紹館藏數位化成果。（國台圖提供）特里爾大學蘇費翔教授（右）聆聽國台圖曹翠英館長（左）介紹館藏數位化成果。（國台圖提供）

國台圖表示，雙方將透過復刻書籍與電子刊物的資源交換，讓台灣學研究在德國當地達到推廣成效，雙方預期透過舉辦國際研討會、臺灣主題展覽，以及在特里爾大學圖書館增設台灣研究專區（Taiwan Corner）等互惠合作，讓台灣學扎根歐洲。

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