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複製藝術呈現植物之美 國語實小美術社成果展至11/3
「印——複製的藝術」國語實小美術創作研究社學生成果展，自即日起至11月3日於台北市鄉土教育中心二樓特展室展出。（台北市教育局提供）
〔記者林承鴻／台北報導〕藝術創作跟複製品之間，有著有趣的關聯。台北市國語實驗國民小學美術創作研究社的師生，觀察校園周邊植物園的生態環境，找出複製跟創作的關聯性，以拓印、掃描列印、攝影與版畫壓印等多面向藝術方式呈現植物之美。
「印——複製的藝術」國語實小美術創作研究社學生成果展，自即日起至11月3日，星期二至星期日，上午9時至下午5時於台北市鄉土教育中心二樓特展室展出，免費開放參觀。
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策展人台北市國語實驗國民小學老師王怡婷表示，本次展出作品有：「拓印——植物園幻想曲」、「列印——靈光乍現」、「壓印——花開的季節」等系列創作。展覽將社團50多位小朋友的作品集結、展陳，用他們最當代、最原始的想法來呼應創作的靈感不因大量的複製而消逝，甚至可以扭轉複製的本質，創作出具唯一性的作品。
中心主任張欽鵬表示，台北市鄉土教育中心特別邀請國語實小美創社小朋友於中心展出，讓孩子有機會關心日常生活周邊的人事時地物，將在地的「公共議題與美術教學課程」做最緊密的結合，可謂是孩童公民素養與美感教育成果的豐碩展現。
同時社團教學也藉著這次展覽，進行跨域美感課程的實作，讓孩子們從自己生長環境出發，不管是去走查學校旁的植物園，還是透過課堂上的討論，以藝術教育的思考與學習方法，讓同學能認識自己生活的這片土地，和個人對於土地的歸屬感，激發出為維護環境而付出的熱情。
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