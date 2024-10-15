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「府城古韻，經典重現」台灣老電影主題曲演唱會 10/19重溫舊日時光

2024/10/15 15:54

老電影主題曲經典重現，新營文化中心將於10月19日舉辦「府城古韻，經典重現」台灣老電影主題曲演唱會，邀請潘越雲等歌手與民眾重溫舊日時光。（南市文化局提供）老電影主題曲經典重現，新營文化中心將於10月19日舉辦「府城古韻，經典重現」台灣老電影主題曲演唱會，邀請潘越雲等歌手與民眾重溫舊日時光。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕老電影主題曲經典重現，新營文化中心將於10月19日舉辦「府城古韻，經典重現」台灣老電影主題曲演唱會，邀請潘越雲等歌手，與民眾重溫舊日時光。

新營文化中心表示，19日在新營文化中心廣場演唱會聚焦於1960、70年代左右的電影歌曲，同步於10月19、20日在鹽水永成戲院舉辦音樂講唱會。

今年「台南400」系列活動，包含流行音樂史在內，台南都具有不容忽視的地位，許石、吳晉淮、文夏等知名前輩創作者，在台南都設有音樂紀念館。為了進一步聯結過去與當代，文化局選定「老電影」主題，邀請潘越雲、葉佳修、殷正洋、小鳳飛飛等功力深厚的歌手，10月19日晚間18時30分開唱。

永成戲院兩場音樂講唱會，由專業的音樂工作者洪晟文、陳宏銘等主講，搭配簡單的彈唱，深入淺出的向觀眾介紹老電影主題曲的前世今生。19、20日兩日下午14時起自由入席。

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