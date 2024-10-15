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北市府與文策院合作輔導及引資 打造文創首都

2024/10/15 15:58

台北市長市長蔣萬安（左）15日出席台北市政府與文策院合作推動文創產業提升旗艦計畫記者會，與文策院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作備忘錄（MOU）並合影。（記者廖振輝攝） 台北市長市長蔣萬安（左）15日出席台北市政府與文策院合作推動文創產業提升旗艦計畫記者會，與文策院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作備忘錄（MOU）並合影。（記者廖振輝攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（15）日與文化內容策進院董事長蔡嘉駿簽署合作備忘錄（MOU），未來將結合雙方資源，推動多項聯合計畫，全面扶持台北市的文化創意產業發展，包含文化內容投資、文化創業加速器孵育、深化文化與企業ESG合作面向等，進一步推廣城市獨特文化和國際形象。

蔣萬安推動文創產業發展，順應國際趨勢，提出強化投資與民間合作等目標，希望讓文創產業能長遠並蓬勃發展；今與文策院董事長蔡嘉駿簽署合作備忘錄（MOU），宣布啟動「台北市文創永續培育計畫」，雙方未來將結合資源推動多項計畫，全面扶持台北市的文化創意產業發展。

蔣萬安指出，北市擁有最好的資源與機會，在文創產業的長期培育與永續上應投注最多的心力，市政白皮書也提到針對文創產業要強化引資；他指出，北市文化創意業者家數近台灣整體文化創意業者的3分之1，遠超2萬家，營業額更逼近全台文創產業業者營業額的6成，達6千億以上規模。這次與文策院攜手，提供文創產業更多機會與資源，推動台北市成為台灣的文化創意首都，讓文化城市成為台北的標誌。

蔡嘉駿表示，與台北市政府的合作廣泛，期望從投資、行銷到人才培育等，聯手整合資源，為產業提供更多機會、創造各種可能。

文化局指出，與文策院協力推動的合作計畫，核心目標之一是透過專業的輔導及投資機制，結合民間企業的力量，為文創產業注入新的活力，並為全球市場輸送更多具有台灣特色的文化創新力量。「113年度文創永續培育計畫」自即日至10月31日徵求潛力提案，只要立案在台北市、對台北市文化創意產業永續發展有意願投入的文創團隊，皆可申請。

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