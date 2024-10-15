苗栗縣表揚多位客家之光 讓世界看到苗栗

苗栗縣攝影師曾進發，獲國際攝影賽職業組金牌及銅牌，讓世界看到苗栗。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦今（15）日頒獎表揚多位客家之光，包含苗栗縣攝影師曾進發獲今年「巴黎PX3國際攝影賽」職業組金牌及銅牌；榮興客家採茶劇團鄭榮興、古雨玄及榮興工作坊鄭漪珮勇奪第35屆傳藝金曲獎；苗栗市大同國小獲原客青少3對3籃球賽總決賽國小男子組亞軍。其中曾進發透過攝影藝術，拍出獨一無二的創作，讓世界看到苗栗。

法國巴黎PX3國際攝影大賽，被譽為歐洲最大的國際攝影比賽，每年都有來自全球幾十多國業餘和職業的攝影師投稿，能夠在PX3攝影大賽獲獎，是攝影師備受肯定的榮耀光環。來自竹南鎮的攝影師曾進發，秉持透過以好作品與觀賞者產生共鳴的信念，克服水中攝影的諸多考驗，順利將水中婚紗的浪漫美感透過鏡頭呈現出來，成功拿下PX3職業組金牌及兩銅牌的耀眼佳績。

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榮興客家採茶劇團年度大戲｢蘭芳傳」，是描寫18世紀客家先民羅芳伯於南洋西婆羅洲，異域拚鬥生存，成立｢蘭芳公司」的真實故事。運用樂器音色及樂隊編排變化，延伸為音樂表現及劇情內涵層次對比，且題材清新、畫質清晰、運鏡流暢。鄭榮興及古雨玄以此劇榮獲第35屆傳藝金曲獎最佳音樂設計獎，及「榮興工作坊」榮獲最佳影音出版獎，再度為客家傳統戲曲藝術寫下榮耀的篇章。

「原客青少年3對3籃球賽」全國總決賽8月24日在新竹市立體育館舉行，來自全國北、中、南、東等4區地方預、複賽勝出的64隊參賽，大同國小選手陳宥恩、謝安杰、徐浚瑋、邱柏鈞在教練連威登的帶領下，歷經整激烈奮戰，奪下總決賽國小男生組的亞軍，為苗栗爭光。

苗栗縣攝影師曾進發獲今年巴黎PX3 國際攝影賽職業組金牌及銅牌，榮興客家採茶劇團鄭榮興、古雨玄及榮興工作坊鄭漪珮勇奪第35屆傳藝金曲獎、苗栗市大同國小獲原客青少年3對3籃球賽總決賽國小男子組亞軍，苗縣長鍾東錦（前左5）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

鍾東錦逐一頒獎時，肯定得獎者在創作、比賽之路的堅持及努力與付出，才能在各自領域發光發熱，獲獎無數屢獲肯定，讓苗栗、讓客家被看見、被肯定，大讚是苗栗之光、客家之光及台灣之光

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