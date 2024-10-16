台北白晝之夜「夜行動物派對」 11/2大安森林公園遊行

邁入第9年的台北白晝之夜，將於11月2日下午2點至3日凌晨2點，在大安區大安森林公園登場，客座策展人提出「動物驕傲」演出計畫，以呼應主題。（台北市文化局提供，Joséphine Brueder攝影）

〔記者何玉華／台北報導〕邁入第9年的台北白晝之夜，將於11月2日下午2點至3日凌晨2點，在大安區登場，除了主場域大安森林公園外，周邊商圈、藝文場域、學校及大安森林之友基金會也將參與，台北市文化局指出，今年以「夜行動物派對」為主題，包含百場風格藝術展演，也為不同民眾策畫不同個性的遊走路線。

文化局今（16）日舉行白晝之夜活動公布記者會，活動包含百場風格藝術展演。（台北市文化局提供）

文化局今（16）日舉行白晝之夜活動公布記者會，活動包含百場風格藝術展演，其中有10場特色生態走讀、7場主題生態講座、萬物議會、扮裝遊行、百人搖擺舞等活動，除了主場域大安森林公園外，包含C-LAB台灣當代文化實驗場、忠泰美術館、蒙藏文化中心、師大美術館、台北科技大學藝文中心、台北市立動物園、東區商圈、永康商圈、師大龍泉商圈、建國花市、玉市及假日藝文特區都參與響應。

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台北市副市長林奕華表示，今年是大安森林公園落成卅週年，作為白晝之夜核心基地格外有意義。活動有高達百場的演出和互動內容，希望讓民眾沉浸在藝術的氛圍中。

每屆白晝之夜的重要協力夥伴法國在台協會，今年邀請前兩屆巴黎白晝之夜的策展藝術家Kitty Hartl擔任客座策展人，在亞洲首度展出《Animal Pride（法國動物大遊行）》，由20位身穿「普普雪怪」裝的滑輪舞者引領民眾穿越公園遊行，數百名頭戴貓頭鷹面具的參與民眾將緊隨其後，遊行過程中還會有打擊樂手為這場夜間漫遊增添歡快的節奏。

法國在台協會新聞暨公關處處長葉文頌表示，歡迎民眾自製動物面具參與活動裝扮遊行，最有創意獎得主，將有機會獲得一張台北、巴黎來回機票，或由法國文化協會提供的免費法語課；詳情近期將在法國在台協會社群網站上公佈。

2024台北白晝之夜藝術總監陳怡潔指出，從活動主題「夜行動物派對」開展多元內容，除了定點式的光影藝術裝置，也有遊走流動的互動表演設計，搭配大安森林公園生態保育成果安排生態走讀，還有當代藝術、表演藝術、露天電影院、文創市集、藝文講演等；喜愛熱鬧的民眾可關注以創造超現實想像聞名的舞團「何曉玫MeimageDance」、國內頂尖馬戲「創造焦點」與「發現特技劇場」，以及白晝鐵粉最愛的百人搖擺舞「SwingTaiwan」等。

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