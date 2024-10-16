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（影音）維也納少年合唱團快閃故宮 獻唱五月天「知足」

2024/10/16 13:05

〔記者董柏廷／台北報導〕與傳大藝術合作的維也納少年合唱團今年台灣巡演，將於10月17至23日在北中南舉辦4場音樂會。今（16）日「維也納少年合唱團」團員前往國立故宮博物院參觀，並現場快閃演出3首曲子，包含五月天〈知足〉、奧地利民謠〈當我看見太陽升起時，是多麽美麗〉，以及保加利亞民歌等為音樂會暖身。

維也納少年合唱團首次在台灣進行快閃演出。（記者董柏廷攝）維也納少年合唱團首次在台灣進行快閃演出。（記者董柏廷攝）

今年由華裔指揮曾智斌（Jimmy Chiang）率領「海頓團」來台巡演。團員們先欣賞故宮國寶、轉心瓶、以及「大美不言」特展後，便在現場進行快閃演出。首先以五月天〈知足〉開場，團員分批從1樓樓梯邊唱邊集中到B1大廳，並接著帶來奧地利民謠〈當我看見太陽升起時，是多麽美麗〉，以及保加利亞民歌，讓在場民眾聽得如癡如醉。

曾智斌表示，在故宮現地快閃演出，與劇院演出是很不同的體驗，因為空間開放、人數不定，所以有一定難度，所幸今天還算順利。他也說明，維也納少年合唱團在世界巡迴演出時，除了固定曲目之外，也會獻唱當地民歌或者觀眾熟悉的作品，台灣巡演曲目中就包含五月天的〈知足〉。

維也納少年合唱團團員們參觀故宮，欣賞轉心瓶。（記者董柏廷攝）維也納少年合唱團團員們參觀故宮，欣賞轉心瓶。（記者董柏廷攝）

維也納少年合唱團團員Allen說明，對故宮的印象深刻，看到許多文物以及國寶，「可以將藝術融入生活，感覺很新鮮。」而提到在故宮快閃演出的經驗時，他說明，無論是在音樂廳或是在戶外場地，都是把它當作是一般音樂會演唱，「因為常常唱不同的語言，所以對於唱不同語言的歌曲已有經驗，加上〈知足〉旋律好聽唱起來不會太難。」

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團，目前約有百位9至14歲的男童團員，以4位奧地利音樂家名字分成海頓、莫札特、舒伯特以及布魯克納4個團，於全球各地巡演；此外，每週日也都會有其中一團和維也納愛樂及維也納國立歌劇院的團員，一起在皇家大教堂演出，這是他們自1498年起就建立的傳統，一直沿襲至今。

此次台灣巡演曲目，除五月天的〈知足〉，還有普契尼歌劇《杜蘭朵》的〈在東邊群山上〉、音樂劇《飛燕金槍》〈娛樂至上〉、舒伯特的《鱒魚》、電影《修女也瘋狂》的〈萬福聖母頌〉、動畫電影《魔劍奇兵》的〈祈禱〉、布拉姆斯《搖籃曲》以及圓舞曲之王小約翰．史特勞斯《藍色多瑙河》等。

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