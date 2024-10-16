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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

體驗與日本鬼怪共舞的萬聖節 日勝生加賀屋推「百鬼夜行．萬聖共舞」

2024/10/16 19:21

日勝生加賀屋迎萬聖節，推出「百鬼夜行．萬聖共舞」，圖為運送犯罪者靈魂的「火之車」。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋迎萬聖節，推出「百鬼夜行．萬聖共舞」，圖為運送犯罪者靈魂的「火之車」。（日勝生加賀屋提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕西洋的萬聖節，若加上日式色彩，會變成甚麼樣的風貌？根據日本的民間傳說「百鬼夜行」，眾多妖怪在夜晚出現，就像廟會的盛大遊行般，想體驗這種感覺，不妨進入北投日勝生加賀屋，一場前所未有的「百鬼夜行．萬聖共舞」慶典，正在館內熱鬧進行。為了讓大小朋友入館同歡，即日起至10月31日，搭配飯店期間限定的「萬聖節住房專案」，提供「3人同行，1人免費」與「全家同遊，小朋友免費」超值優惠，邀請大家一同踏入這個充滿日式奇幻色彩的妖怪世界。

日勝生加賀屋館外裝飾著「燈籠妖」。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋館外裝飾著「燈籠妖」。（日勝生加賀屋提供）

漫步日勝生加賀屋館內，尋找日本傳說中的鬼怪，圖為「野寺坊」。（日勝生加賀屋提供）漫步日勝生加賀屋館內，尋找日本傳說中的鬼怪，圖為「野寺坊」。（日勝生加賀屋提供）

在這場盛大的慶典中，各式日本妖怪躲藏在全台獨一無二的日式「數寄屋」木造建築中，除了大家熟識的經典「燈籠妖」、日本人氣國民妖怪「河童」、脖子無限延伸的女管家「轆轤首」，今年還加入了新成員：運送犯罪者靈魂的「火之車」、全身覆滿獸毛的「野寺坊」等，歡迎喜愛探險尋祕的遊客造訪。期間內，凡於館內消費並與3個妖怪合照打卡上傳社群，還可獲得英國皇室御用「ESPA精選沐浴旅行組1組」。另外，凡於館內消費並精心變裝的貴賓，完成任務後還可加碼獲得「福引瑤珠機」的抽獎機會，為節慶增添更多驚喜與樂趣。

日勝生加賀屋日和咖啡廳推出的「闇黑套餐」下午茶。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋日和咖啡廳推出的「闇黑套餐」下午茶。（日勝生加賀屋提供）

館內午間茶道表演，打茶後品嘗的日式和菓子茶點也變身萬聖節和菓子。（日勝生加賀屋提供）館內午間茶道表演，打茶後品嘗的日式和菓子茶點也變身萬聖節和菓子。（日勝生加賀屋提供）

除了在館內找妖怪，餐飲方面也有令人驚豔、會心一笑的萬聖節限定餐點，日勝生加賀屋餐飲團隊精心打造「闇黑套餐」下午茶、「百鬼盛宴」酒吧拼盤與「夕月魑魅」創意調酒，這些精心製作的調酒和恐怖餐點，隨著夜幕降臨，讓遊客體驗美味與驚悚交織的難忘夜晚。值得一提的是，館內午間茶道表演，打茶後品嘗的日式和菓子茶點，也悄悄地化身萬聖經典圖騰，在靜謐雅致的茶道儀式中，同步感染萬聖節的濃濃節慶氛圍。更多活動相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

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