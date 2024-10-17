自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「別來吳恙」相聲劇18、19日登場 首見金門女弟子獻聲

2024/10/17 14:13

吳兆南相聲劇藝社創社25週年「別來吳恙」巡迴公演，預計10月18日、19日在金門演出相聲劇。（金門縣文化局提供）吳兆南相聲劇藝社創社25週年「別來吳恙」巡迴公演，預計10月18日、19日在金門演出相聲劇。（金門縣文化局提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕吳兆南相聲劇藝社創社25週年「別來吳恙」巡迴公演，預計10月18日、19日在金門縣文化局演出相聲劇，劇中有專為金門打造的段子，並首次有金門籍女弟子夏宸霏登台獻聲，其他演出的「名嘴」包括劉增鍇、劉爾金、黃嘉千等人。

吳兆南相聲劇藝社社長劉增鍇（左）率領弟子夏宸霏（中）、彭哲皊（右），說明「別來吳恙」相聲劇將於18日、19日在金門縣文化局登場。（記者吳正庭攝）吳兆南相聲劇藝社社長劉增鍇（左）率領弟子夏宸霏（中）、彭哲皊（右），說明「別來吳恙」相聲劇將於18日、19日在金門縣文化局登場。（記者吳正庭攝）

縣文化局表示，這場在台北市表演票價不菲的相聲表演，在金門免費入場；表演將於18日晚上7點30分、19日晚上7點30分開始，預定晚間7點進場，為維護觀賞品質，民眾若超過開演時間，須等候更換段子的空檔才能進場。

吳兆南相聲劇藝社社長劉增鍇，率領弟子夏宸霏、彭哲皊，向文化局長呂坤和說明演出內容，呂坤和趁機隔空向另一相聲名嘴宋少卿「喊話」，希望宋兌現過去曾答應幫忙寫1段專屬金門的相聲段子。

劉增鍇說，此次主要由他和劉士民、劉爾金、黃嘉千、王一明帶領9名年輕的女弟子演出。其中劉士民，本名劉越逖，是資深影視演員，早期以飾演電視劇《包青天》中的「馬漢」聞名，自1981年左右在「金門文化團」服役，開啟至今40多年的相聲生涯，將以再度回到金門帶來1段《金非昔比》，道出眼中金門的變化。

劉爾金、黃嘉千都是歌手出道，其中劉爾金拜師於吳兆南門下已經25年，而黃嘉千不僅10年前就開始參與吳兆南相聲劇藝社演出，還參加過國際相聲大聯演。

王一明長期在廣播界深耕，因為吳兆南太早宣布「關門」，王一明並沒有列在6位徒弟之中，但吳大師特別收錄他為「記名弟子」。他這次將和金門子弟夏宸霏搭檔一段閩南語相聲《第一次》。

劉增鍇說，參演的眾多年輕女弟子，都是吳兆南相聲劇藝社培養的接班人。這批新生代演員最初以「練習生」身分加入，其中第1期的安宸初、夏宸霏、王宸晨都已經通過「坐科驗收」，被授予「宸」字藝名，5年來參加過兩岸不少重要演出。

本名陳芝穎的夏宸霏，是道地金門小孩，更是台灣相聲史上第1位金門人；劉越逖的《金非昔比》就是和夏宸霏搭檔，一個是只在金門當過2年兵的台灣人，一個是土生土長20多年的金門人，但是劉越逖形容的金門，卻是夏宸霏完全陌生的世界。

本名陳芝穎的夏宸霏（中），是道地金門小孩，準備在鄉親面前首次展現個人在相聲上的表演方式。（記者吳正庭攝）本名陳芝穎的夏宸霏（中），是道地金門小孩，準備在鄉親面前首次展現個人在相聲上的表演方式。（記者吳正庭攝）

劉增鍇說，其他幾位第2期的練習生，曾被送到中國中央戲劇學院研學，也在內蒙古、北京的相聲劇場實際演出，她們平均身高將近168公分，其中甚至有3位超過170公分，而有「美人腿小姐」的吳若湄更是選美常勝軍。

身為台灣第1個登上中國「央視春晚」說相聲的劉增鍇說，這次相聲團罕見的14人大隊，預計兩天帶來12個不同的段子，他將搭檔王一明為金門高粱新編1段《把酒論英雄》；劉爾金將演出《酒令》、《巾幗八扇屏》；黃嘉千則展示基本功和歌喉的《相聲SuperStar》，精彩可期。

金門縣文化局長呂坤和（右1）致詞歡迎吳兆南相聲劇藝社社長劉增鍇（左1）率領弟子夏宸霏（左2）、彭哲皊（左3）抵金，也同時向另一相聲名嘴宋少卿「喊話」，希望宋兌現過去曾答應幫忙寫1段專屬金門的相聲段子。（記者吳正庭攝）金門縣文化局長呂坤和（右1）致詞歡迎吳兆南相聲劇藝社社長劉增鍇（左1）率領弟子夏宸霏（左2）、彭哲皊（左3）抵金，也同時向另一相聲名嘴宋少卿「喊話」，希望宋兌現過去曾答應幫忙寫1段專屬金門的相聲段子。（記者吳正庭攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應