「別來吳恙」相聲劇18、19日登場 首見金門女弟子獻聲

吳兆南相聲劇藝社創社25週年「別來吳恙」巡迴公演，預計10月18日、19日在金門演出相聲劇。（金門縣文化局提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕吳兆南相聲劇藝社創社25週年「別來吳恙」巡迴公演，預計10月18日、19日在金門縣文化局演出相聲劇，劇中有專為金門打造的段子，並首次有金門籍女弟子夏宸霏登台獻聲，其他演出的「名嘴」包括劉增鍇、劉爾金、黃嘉千等人。

吳兆南相聲劇藝社社長劉增鍇（左）率領弟子夏宸霏（中）、彭哲皊（右），說明「別來吳恙」相聲劇將於18日、19日在金門縣文化局登場。（記者吳正庭攝）

縣文化局表示，這場在台北市表演票價不菲的相聲表演，在金門免費入場；表演將於18日晚上7點30分、19日晚上7點30分開始，預定晚間7點進場，為維護觀賞品質，民眾若超過開演時間，須等候更換段子的空檔才能進場。

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吳兆南相聲劇藝社社長劉增鍇，率領弟子夏宸霏、彭哲皊，向文化局長呂坤和說明演出內容，呂坤和趁機隔空向另一相聲名嘴宋少卿「喊話」，希望宋兌現過去曾答應幫忙寫1段專屬金門的相聲段子。

劉增鍇說，此次主要由他和劉士民、劉爾金、黃嘉千、王一明帶領9名年輕的女弟子演出。其中劉士民，本名劉越逖，是資深影視演員，早期以飾演電視劇《包青天》中的「馬漢」聞名，自1981年左右在「金門文化團」服役，開啟至今40多年的相聲生涯，將以再度回到金門帶來1段《金非昔比》，道出眼中金門的變化。

劉爾金、黃嘉千都是歌手出道，其中劉爾金拜師於吳兆南門下已經25年，而黃嘉千不僅10年前就開始參與吳兆南相聲劇藝社演出，還參加過國際相聲大聯演。

王一明長期在廣播界深耕，因為吳兆南太早宣布「關門」，王一明並沒有列在6位徒弟之中，但吳大師特別收錄他為「記名弟子」。他這次將和金門子弟夏宸霏搭檔一段閩南語相聲《第一次》。

劉增鍇說，參演的眾多年輕女弟子，都是吳兆南相聲劇藝社培養的接班人。這批新生代演員最初以「練習生」身分加入，其中第1期的安宸初、夏宸霏、王宸晨都已經通過「坐科驗收」，被授予「宸」字藝名，5年來參加過兩岸不少重要演出。

本名陳芝穎的夏宸霏，是道地金門小孩，更是台灣相聲史上第1位金門人；劉越逖的《金非昔比》就是和夏宸霏搭檔，一個是只在金門當過2年兵的台灣人，一個是土生土長20多年的金門人，但是劉越逖形容的金門，卻是夏宸霏完全陌生的世界。

本名陳芝穎的夏宸霏（中），是道地金門小孩，準備在鄉親面前首次展現個人在相聲上的表演方式。（記者吳正庭攝）

劉增鍇說，其他幾位第2期的練習生，曾被送到中國中央戲劇學院研學，也在內蒙古、北京的相聲劇場實際演出，她們平均身高將近168公分，其中甚至有3位超過170公分，而有「美人腿小姐」的吳若湄更是選美常勝軍。

身為台灣第1個登上中國「央視春晚」說相聲的劉增鍇說，這次相聲團罕見的14人大隊，預計兩天帶來12個不同的段子，他將搭檔王一明為金門高粱新編1段《把酒論英雄》；劉爾金將演出《酒令》、《巾幗八扇屏》；黃嘉千則展示基本功和歌喉的《相聲SuperStar》，精彩可期。

金門縣文化局長呂坤和（右1）致詞歡迎吳兆南相聲劇藝社社長劉增鍇（左1）率領弟子夏宸霏（左2）、彭哲皊（左3）抵金，也同時向另一相聲名嘴宋少卿「喊話」，希望宋兌現過去曾答應幫忙寫1段專屬金門的相聲段子。（記者吳正庭攝）

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