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傳藝中心高雄園區首次戶外演出 邀請民眾相揪來看戲

2024/10/17 14:20

傳藝中心高雄園區將於19、20日兩天舉辦首次戶外演出，邀請民眾相揪來看戲。（記者黃佳琳攝）傳藝中心高雄園區將於19、20日兩天舉辦首次戶外演出，邀請民眾相揪來看戲。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國立傳統藝術中心將昔日左營中山堂電影院，華麗轉身成為傳統戲曲文化展演場所，為鼓勵大眾親近傳統藝術，19、20日於園區舉行「2024傳藝戲臺」活動，共有11個傳藝團隊在2個舞台區輪番獻演、更有超過20家文創美食市集，以及4個戲曲體驗攤位，6場歌仔戲展覽定時導覽，邀請大家相揪來看戲、看展、逛市集，感受傳統藝術的魅力。

1950年開幕的左營海軍中山，原是海軍集會所，後改為電影院，也是劇團及康樂隊勞軍演出的藝文空間；1960年代後開放一般民眾觀賞電影，成為老左營人小時候共同的記憶，直到2009年吹熄燈號，正式走入歷史；2013年，高市文化局登錄為歷史建築，交由傳藝中心接手重建，轉變為「中山堂劇場」。

「2024傳藝戲臺」由台灣歌仔戲中心承辦，開幕邀請到「春美歌劇團」，由郭春美、簡嘉誼及孫凱琳以精采絕倫的《樊梨花三擒三縱薛丁山》打頭陣，活動壓軸則是國家級表演團隊「臺灣豫劇團」的《聽說，年獸來了》，串起豐富的歌仔戲、布袋戲、傀儡戲、唸歌等多元劇種，包含古都掌中劇團、藝人歌劇團、立德國中偶戲社、淑芬歌劇團、新協興歌劇團、金鷹閣電視木偶劇團、微笑唸歌團、南方薪傳歌仔戲劇團、高雄皮影戲劇團，在戶外陽光草坪大舞台及室內舞台競相飆戲，精采可期，讓觀眾一次看個夠。

此外，活動現場市集更推出各種小食飲料、復古童玩等特色攤位，「歌仔上媠」展覽特別在活動二日開放自由參觀，現場有珍貴的葉青、陳旺欉老師穿過的戲服展示，更可以穿上水袖，在3公尺高的舞台布景前拍照打卡，並開放體驗布袋戲操偶、臉譜容妝、身段作表，參加體驗及其他有趣集章活動，可以兌換抽獎券，每日抽出藍芽耳機、圖書禮卷、精美酒瓶衣等豐富大獎。

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