（影音）台灣陣頭文化推上國際 台南朝興宮金獅陣「打」下漂亮城市外交

南市安南區本淵寮朝興宮金獅陣參加日本「三陸國際藝術節」表演，跨海交陪與日本表演團隊「以武會友」。（朝興宮提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市安南區本淵寮朝興宮金獅陣受日本「三陸國際藝術節」邀請訪演，精彩武陣磅礡氣勢獲得滿堂彩，完成日本東北藝文交流之行，打下一場漂亮的城市外交。

日本「三陸國際藝術節」始於2014年，聚焦於傳統藝術，透過國內外表演的多樣性和深度，探索三陸海岸新復興的可能性，目前由三陸沿海地區十數個城鄉串聯舉辦。今年該藝術節以「拜訪」為主題，邀請台灣陣頭前往交流。

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南市文化局表示，本淵寮朝興宮金獅陣12日、13日在青森縣八戶市政府周邊進行大小演出，八戶市長熊谷雄一於開幕式上熱烈歡迎台灣代表團造訪。此行廟方特別請出3尊獅祖，3獅共舞難得一見，加上嘹亮的鑼鼓聲與獅陣成員的吶喊聲，以及充滿氣勢的武術動作，深深撼動首次見到台灣陣頭表演的日本觀眾，更有曾經居住於台灣的觀眾感動落淚。

南市安南區本淵寮朝興宮金獅陣參加日本「三陸國際藝術節」精采表演，吸引當地民眾觀賞。（本淵寮朝興宮提供）

14日金獅陣轉赴仙台，於商店街展演，吸引過路民眾駐足圍觀，在地媒體加以報導，15日更受仙台市副市長高橋新悅邀請會談，成功推廣台灣陣頭文化。

台南號稱「陣頭之鄉」，陣頭文化是城市藝文特色，且適逢香科年，文武陣頭精銳盡出；安南區本淵寮朝興宮金獅陣受邀代表出陣，浩蕩組織近80人。出訪前經市長黃偉哲親自授旗，跨海探館、訪日交陪，既是西港香科文化精神的體現，也呼應日本藝術節主題。

文化局局長謝仕淵表示，這期間台南也正舉辦「南瀛國際民俗藝術節」，同樣以傳統藝術為核心，聚集世界各國的表演團體，過往也曾以陣頭為主題，邀請日本的獅子舞等團隊，與在地陣頭共同演出，今年亦有秋田竿燈祭的表演登場，期許經由這類國際性節慶，加深雙方交流、相互取經，未來能有更多相互引薦藝文團隊的機會。

南市本淵寮朝興宮金獅陣參加日本「三陸國際藝術節」訪演，陣容龐大。（朝興宮提供）

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