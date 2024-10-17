自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

（影音）崙背國小成立全台首個「詔安客語合唱團」 用歌唱帶學生認識家鄉語言

2024/10/17 16:00

崙背國小成立全國第一個詔安客語合唱團，盼用歌聲培育更多客語人才。（記者李文德攝）崙背國小成立全國第一個詔安客語合唱團，盼用歌聲培育更多客語人才。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內詔安客家人大約2萬5000人左右，不過實際會講客語的民眾不到9000人，突顯出詔安客家文化正「消失」的危機。為從基本扎根，崙背國小透過客委會「客庄文藝復興運動推動輔導計畫」，成立全國第一個以詔安客語為主的合唱團，40名學童用歌曲傳誦詔安客之美，學童也表示，對於深化詔安客家語言更進步。校方表示，盼未來能將歌聲傳至鄉內社區，讓更多人產生文化認同感。

崙背國小成立全國第一個詔安客語合唱團，盼用歌聲培育更多客語人才。（記者李文德攝）崙背國小成立全國第一個詔安客語合唱團，盼用歌聲培育更多客語人才。（記者李文德攝）

雲林詔安客家人分布在崙背、二崙、 西螺地區，是詔安客語的「方言島」，不過會講詔安客語的客人剩不到9000人。地方文史工作者分析，早年因周遭多為閩南人，詔安客人數較少，為尋求認同、族群和解，便受其影響，逐漸閩南化，包含食衣住行，語言上可能出現「閩南腔」，也漸漸會放棄自己的文化，且近來可能對於詔安客語被認為實用性不足，認同感不足而逐漸遺忘，故語言文化保存迫在眉睫。

崙背國小校長李秉承表示，如校內600多位學生，有3成為詔安客家人，不過基本客語能力者僅不到1成。因此校方極力發展詔安客家文化課程，像是實際到社區參與摜雞酒、客家文化節等，在校內也成立各種文化課程。

李秉承指出，不過一個禮拜班級僅有一次詔安客語課程，加上特色課程融入，其實對於深化詔安客語的印象成效有限。故參與客委會輔導計畫，成立全國第一個以詔安客家歌為主的合唱團。

校方表示，此合唱團成軍約半年，40名中、高年級學童組成，但需客語老師、伴奏老師、合唱老師進入，花費時間更長，相當不容易。不過為了讓孩子從歌曲學會客語，更是值得的投資。

校方表示，為了成立合唱團，還特別外聘專業老師譜曲，由校內客語老師填詞，有〈四季〉、〈崙背家鄉真漂亮〉兩首歌曲，現在兩首歌已傳授完畢，正加緊練習，希望能趕在下月比賽中完美演出。

李秉承表示，此為起點，盼未來合唱團能夠深入社區傳誦，讓大家對於詔安客家文化更認同；6年級學生李美儀表示，參加合唱團確實能更精進客語能力，像是比較難懂的語助詞，都能透過合唱團練習，更加熟練。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應