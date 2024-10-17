（影音）崙背國小成立全台首個「詔安客語合唱團」 用歌唱帶學生認識家鄉語言

崙背國小成立全國第一個詔安客語合唱團，盼用歌聲培育更多客語人才。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內詔安客家人大約2萬5000人左右，不過實際會講客語的民眾不到9000人，突顯出詔安客家文化正「消失」的危機。為從基本扎根，崙背國小透過客委會「客庄文藝復興運動推動輔導計畫」，成立全國第一個以詔安客語為主的合唱團，40名學童用歌曲傳誦詔安客之美，學童也表示，對於深化詔安客家語言更進步。校方表示，盼未來能將歌聲傳至鄉內社區，讓更多人產生文化認同感。

崙背國小成立全國第一個詔安客語合唱團，盼用歌聲培育更多客語人才。（記者李文德攝）

雲林詔安客家人分布在崙背、二崙、 西螺地區，是詔安客語的「方言島」，不過會講詔安客語的客人剩不到9000人。地方文史工作者分析，早年因周遭多為閩南人，詔安客人數較少，為尋求認同、族群和解，便受其影響，逐漸閩南化，包含食衣住行，語言上可能出現「閩南腔」，也漸漸會放棄自己的文化，且近來可能對於詔安客語被認為實用性不足，認同感不足而逐漸遺忘，故語言文化保存迫在眉睫。

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崙背國小校長李秉承表示，如校內600多位學生，有3成為詔安客家人，不過基本客語能力者僅不到1成。因此校方極力發展詔安客家文化課程，像是實際到社區參與摜雞酒、客家文化節等，在校內也成立各種文化課程。

李秉承指出，不過一個禮拜班級僅有一次詔安客語課程，加上特色課程融入，其實對於深化詔安客語的印象成效有限。故參與客委會輔導計畫，成立全國第一個以詔安客家歌為主的合唱團。

校方表示，此合唱團成軍約半年，40名中、高年級學童組成，但需客語老師、伴奏老師、合唱老師進入，花費時間更長，相當不容易。不過為了讓孩子從歌曲學會客語，更是值得的投資。

校方表示，為了成立合唱團，還特別外聘專業老師譜曲，由校內客語老師填詞，有〈四季〉、〈崙背家鄉真漂亮〉兩首歌曲，現在兩首歌已傳授完畢，正加緊練習，希望能趕在下月比賽中完美演出。

李秉承表示，此為起點，盼未來合唱團能夠深入社區傳誦，讓大家對於詔安客家文化更認同；6年級學生李美儀表示，參加合唱團確實能更精進客語能力，像是比較難懂的語助詞，都能透過合唱團練習，更加熟練。

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