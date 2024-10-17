自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

光榮回台！「鐵將神衛」11/2展出 周秀惠新作首度曝光

2024/10/17 16:44

周秀惠強力之作「神將鐵衛」11月2至24日將於北港文化中心展出。（記者李文德攝）周秀惠強力之作「神將鐵衛」11月2至24日將於北港文化中心展出。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕北港拼布工藝師周秀惠，今年以作品「神將鐵衛」首度參加美國絎縫藝術大賽「2024 AQS QuiltWeek」，奪下3大獎項，為分享得獎喜悅，周秀惠下月2至24日，在北港文化中心舉辦「藝境－周秀惠師生拼布聯展」，展出得獎作品與20名學員創作，另有她的最新作品「祈福之火－北港犁炮」，精采可期，歡迎民眾前往觀賞。

周秀惠投入拼布工藝22年，2020年獲得「台灣工藝之家」認證。今年作品「神將鐵衛」耗時3個月製作而成，以官將首為主，傳達北港迷人的宗教文化。送件至給美國，先後獲得大賽第2名、最佳原創設計獎、最佳移動機器工藝獎。

周秀惠表示，此大賽會巡迴5個點展出，前面3處就連續得獎，令她驚喜。為了分享喜悅，特別與主辦方溝通，將作品運回台灣，下月2日起將在北港文化中心舉辦師生聯展。

她表示，除「神將鐵衛」展出外，更有20名雲林縣笨港文創拼布發展協會學員們參展，同樣精采可期，如國姓爺、羅漢等都是學員們費盡心血所做出作品。

另外，周秀惠自己規畫北港系列作品，第2件強力之作「祈福之火北港犁炮」首度公開露面。她表示，此件作品耗時4個月，至今僅剩「壓線」工法，不過此階段將耗時1個月，為讓觀眾「大飽眼福」，將首度展出。

「北港犁炮」作品，主要展現農曆3月19日北港朝天宮迎媽祖，炮手們手持鞭炮快速劃過炭火燒得火紅的「鐵犁」點燃引爆，極具特色。周秀惠表示，為凸顯炮手，景深設計下了不少工夫，如朝天宮廟宇形象需要多種布拼貼而成，但也不能隨意完成，如龍珠、剪黏等位置也需要準確，此作品更是她「再突破之作」。

展覽更有20名學員作品，如國姓爺、羅漢等，都是學員精采之作。（記者李文德攝）展覽更有20名學員作品，如國姓爺、羅漢等，都是學員精采之作。（記者李文德攝）周秀惠北港系列第2幅強力之作「北港犁炮」，今搶先曝光。（記者李文德攝）周秀惠北港系列第2幅強力之作「北港犁炮」，今搶先曝光。（記者李文德攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應