光榮回台！「鐵將神衛」11/2展出 周秀惠新作首度曝光

周秀惠強力之作「神將鐵衛」11月2至24日將於北港文化中心展出。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕北港拼布工藝師周秀惠，今年以作品「神將鐵衛」首度參加美國絎縫藝術大賽「2024 AQS QuiltWeek」，奪下3大獎項，為分享得獎喜悅，周秀惠下月2至24日，在北港文化中心舉辦「藝境－周秀惠師生拼布聯展」，展出得獎作品與20名學員創作，另有她的最新作品「祈福之火－北港犁炮」，精采可期，歡迎民眾前往觀賞。

周秀惠投入拼布工藝22年，2020年獲得「台灣工藝之家」認證。今年作品「神將鐵衛」耗時3個月製作而成，以官將首為主，傳達北港迷人的宗教文化。送件至給美國，先後獲得大賽第2名、最佳原創設計獎、最佳移動機器工藝獎。

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周秀惠表示，此大賽會巡迴5個點展出，前面3處就連續得獎，令她驚喜。為了分享喜悅，特別與主辦方溝通，將作品運回台灣，下月2日起將在北港文化中心舉辦師生聯展。

她表示，除「神將鐵衛」展出外，更有20名雲林縣笨港文創拼布發展協會學員們參展，同樣精采可期，如國姓爺、羅漢等都是學員們費盡心血所做出作品。

另外，周秀惠自己規畫北港系列作品，第2件強力之作「祈福之火－北港犁炮」首度公開露面。她表示，此件作品耗時4個月，至今僅剩「壓線」工法，不過此階段將耗時1個月，為讓觀眾「大飽眼福」，將首度展出。

「北港犁炮」作品，主要展現農曆3月19日北港朝天宮迎媽祖，炮手們手持鞭炮快速劃過炭火燒得火紅的「鐵犁」點燃引爆，極具特色。周秀惠表示，為凸顯炮手，景深設計下了不少工夫，如朝天宮廟宇形象需要多種布拼貼而成，但也不能隨意完成，如龍珠、剪黏等位置也需要準確，此作品更是她「再突破之作」。

展覽更有20名學員作品，如國姓爺、羅漢等，都是學員精采之作。（記者李文德攝）周秀惠北港系列第2幅強力之作「北港犁炮」，今搶先曝光。（記者李文德攝）

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