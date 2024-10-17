視障女性展現自我 南市視障「美·力」群像展揭幕

「視界無限 視障 「美·力」 群像展」揭幕，開展儀式，全由視障朋友擔綱表演。（南市社會局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局永華婦女福利服務中心與南市佑明視障協進會合辦平權展覽「視界無限 視障『美·力』群像展」，今天於永華婦女福利服務中心揭幕。開展儀式中，主持人、表演樂團以及策展人，全由視障女性擔綱登場，令人耳目一新。

這項展覽攜手台南社區大學攝影敘事與對話班，將影像結合生命故事，期望參展民眾能夠更近距離了解視障者的生活風貌。

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今天開幕活動，包括南市社會局專委陳宜君、南市議員沈震東、台南市盲人福利協進會理事長張國光、台南市網路購物服務人員職業工會理事長尹仲平、南市驗光師公會常務理事方藝婷及多個社會福利團體代表出席。

佑明視障協進會理事長李宏平表示，期待透過公私協力，展開明盲之間及不同性別的社會對話，改變大眾對於障礙者的刻板印象和偏見，並進一步將平等、公正及聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）的價值觀實踐到社會各個領域。

「視界無限 視障『美·力』群像展」自即日起至10月24日在南市永華婦女福利服務中心婦女成果展示空間（南巿中華西路二段315號7樓）展出，歡迎民眾參觀。

「視界無限 視障 「美·力」 群像展」即日起至10月24日在南市永華婦女福利服務中心展出。（南市社會局提供）

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