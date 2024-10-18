音樂家與台灣首座裸女雕塑的對話 〈甘露水〉幻化絕美音樂影像詩篇

傳藝金曲最佳演員張孟逸飾唱〈結髮・裸婦〉。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣國樂團將於本週末演出「土水 台灣初露」音樂會，以百年前雕塑家黃土水的大理石雕塑〈甘露水〉為創作靈感，結合音樂與影像，呈現黃土水的故事及藝術精神。

1921年10月17日，林獻堂、蔣渭水等人成立「台灣文化協會」，開展台灣文化啟蒙的年代。同年，雕塑家黃土水大理石雕塑〈甘露水〉入選第3屆日本帝展，為台灣藝術史開啟新篇章，惜黃土水英年早逝，1930年以年僅35歲病逝東京。

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音樂會從黃土水的成長敘說到赴日本學習雕塑，後來他的妻子將〈甘露水〉帶回台灣，並視之為家中「姊姊」的角色，沒想到因為時代環境影響，導致一度埋藏於黑暗中，直到進入新的世紀，終於重見天日，還有幸重返黃土水母校展出。

「土水 台灣初露」音樂會搭配王奕盛的舞台暨影像設計，由指揮江靖波帶領台灣國樂團演出。（記者凌美雪攝）

台灣國樂團邀請3位作曲家，創作內含人聲文本的樂曲，藉由國樂、歌者訴說、合唱團的烘托，加上追摹大理石溫潤粗獷的影像設計，富電影性的視聽敘事，打造一場音樂與美術的對話，從音樂到視覺都相當動人。

音樂會曲目皆為〈甘露水〉的故事量身打造，比如由王乙聿作曲的〈夢迴南國〉，帶領人回到黃土水的故鄉，感受他在藝術創作中的深厚情感與力量；劉至軒與林心蘋寫曲、施如芳作詞的〈結髮・裸婦〉，講述黃土水在生命最後階段，請求妻子做為他雕刻模特兒的故事，也展現出夫妻之間的深厚情感。〈光〉則由劉至軒作曲、施如芳作詞，描述黃土水在東京的創作歷程，以及他創作〈甘露水〉時，對台灣的強烈思念，彷彿每一個雕鑿都充滿對家鄉的愛。

「土水 台灣初露」音樂會將於19、20日下午，在台灣戲曲中心大表演廳演出。

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