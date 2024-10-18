傳承台灣本土歌謠 台北市定古蹟臨秋居開免費創作班

台北市市定古蹟李臨秋故居以傳承台灣本土歌謠為己任，進行「聲起稻埕－台灣歌謠傳聲計畫」開設台灣歌謠創作研習班，17日招生啟動，吸引許多台灣歌謠同好。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市市定古蹟李臨秋故居以傳承台灣本土歌謠為己任，進行「聲起稻埕－台灣歌謠傳聲計畫」開設台灣歌謠創作研習班，找來知名本土音樂家簡上仁開課，透過解析歌詞文學性與創作要領，盼將台灣歌謠的美傳給年輕世代。

李臨秋是台灣知名本土作詞人，創作出〈望春風〉、〈四季紅〉等多首台灣著名歌謠，是台灣流行歌謠史上重要代表人物。而位於大同區的「李臨秋故居」在李臨秋么子李修鑑奔走下，於2021年被指定為市定古蹟，故居保留李臨秋日常起居的用品，1樓則為複合式藝文空間。

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李修艦深感這個場域對於台灣歌謠文化傳承有重要意義，因此找來台北藝術大學及清華大學兼任教授簡上仁，開設免費的台灣歌謠創作研習班，昨（17）日招生啟動，簡上仁雖腰椎不適仍抱病出席，並像與會者分享台灣歌謠演進，從傳統的風格的「丟丟銅」、饒富文學味道的〈雨夜花〉、〈望春風〉，再到民歌流行樂以及現代獨立樂團，剖析歌曲內容與社會的連結。

臨秋居台灣歌謠創作研習班找來知名本土音樂家簡上仁（左）開課，右為李臨秋么子李修艦。（記者甘孟霖攝）

簡上仁強調，以前台灣歌謠創作對於聲、韻、調都很講究，歌詞也很有文學性，才能歷久不衰，而如今受時代影響，台灣歌謠的推廣傳承舉步維艱，但他仍希望透過自身力量，帶領學員做出擁有台灣味道的歌曲。

李修艦說，計畫啟動後，臨秋居將不再只是一個讓人參觀的空間，也要成為傳承台灣歌謠的基地，讓創作者可以以這裡為起點，將台灣歌謠的美擴散出去。

此外，臨秋居與手工吉他品牌Ayers合作的大專生表演公益贊助計畫也啟動，Ayers除贊助學生吉他，也贊助讓臨秋居的表演空間更完善，讓學生也能在這裡進行演出。

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