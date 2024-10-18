（影音）2024台灣設計展亮點曝光 召喚皮克敏同遊台南巷弄

2024台灣設計展首度結合「Pikmin Bloom迷你散步」擴增實境遊戲，走愈多愈多皮克敏加入同遊。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台灣設計展，不僅以台南市美術館2館及市定古蹟西市場作為主展區，更打造特色散步路徑，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間。今年邀請由Niantic Nintendo共同開發的知名手機遊戲Pikmin Bloom合作，推出「Pikmin Bloom迷你散步」活動，玩家將有機會蒐集到設計展限定的飾品皮克敏！

台南市長黃偉哲表示，Niantic公司全力支持，台南不僅是今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動的城市，也是台灣第1個合作Pikmin Bloom 迷你散步的城市，活動發布後在台灣的皮克敏社團引起熱烈討論。設計展期間，已下載皮克敏的玩家們，只要沿著主展區、衛星展區及特色散步路徑遊覽，即可在遊戲中獲得活動地點相關共8款飾品皮克敏金色花苗。

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玩家們只要來台灣設計展愈多次、走愈久就能愈快獲得。西市場及藍晒圖文創園區也會設置Pikmin Bloom活動攤位，於展期周末10月26-27日、11月2-3日、11月9-10日發放皮克敏造型遮陽帽和活動貼紙，送完為止。

文化局局長謝仕淵表示，巷弄一直是台南的靈魂，承載深厚的歷史紋理與文化魅力。今年設計展以巷弄為引，將美術館2館、西市場兩大展區的銜接路徑作為軸線，規劃兩條特色路徑。路線串聯歷史古蹟、民宅、運河與商業區，並融入在地飲食特色及不同時代的特色，展現多元文化相互交融而成的台南味。民眾在路程中，還能發現由設計展主視覺所延伸的生活物件，充分感受現代設計與城市生活的緊密結合。

2024台灣設計展以「是台南．當是未來」為主題，透過多重角度展示台南歷史、產業、飲食與服飾文化。南市美術館2館展區，聚焦台南的產業發展與隱形冠軍；西市場展區，則帶領民眾探索台南的飲食衣著文化。

2024台灣設計展首度結合「Pikmin Bloom迷你散步」活動，參加民眾有機會獲得限定期間皮克敏紀念品。（南市文化局提供）「Pikmin Bloom迷你散步」活動串連主展場西市場古蹟。（記者洪瑞琴攝）「Pikmin Bloom迷你散步」活動串連主展場南美館2館。（記者洪瑞琴攝）

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