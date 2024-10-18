48屆聖保羅國際影展開鑼 河床《寂靜》引領VR風騷

河床劇團VR作品「開房間計劃三部曲」最終曲《寂靜》，在48屆聖保羅國際影展嶄露頭角。（河床劇團提供）

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕第48屆聖保羅國際影展即日起至30日，將展出82個國家共計417項影音作品，包括蔡明亮的《無所住》等多部台灣電影受到青睞。VR虛擬實境短片部分，則以河床劇團的《寂靜》做為主打，每日下午15:00至21:00，在巴西電影中心（Cinemateca）及聖保羅14 Bis文化中心（Sesc 14 Bis），免費放映。

遠在南美洲的聖保羅國際影展近年來特別關注台灣電影，除一直以來重視的侯孝賢、李安及蔡明亮等國際級大導演外，陸續加入台灣新一代青年導演的作品，去年開始尤其以台灣製作的VR做為虛擬實境區主打片，今年獲選的包括有郭文泰的《寂靜》（A Simple Silence）及吳德淳的《鏡子》（Mirror）。

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包括河床劇團的《寂靜》等VR，都將在巴西電影中心的古蹟房舍放映至月底。（記者謝如欣攝）

郭文泰的《寂靜》是河床劇團沉浸式戲劇「開房間計劃」轉型為VR的三部曲最終回，47屆聖保羅國際影展一口氣放映前兩部《遺留》和《彩虹彼端》，受到聖保羅觀眾熱烈好評，今年影展選片委員會聽說最終回《寂靜》完成拍攝，特別邀請該片再度參與 48屆的VR項目，讓聖保羅的觀眾完整感受「開房間計劃三部曲」。同樣主角在不同的時空中，以他們對觀眾的凝視串起三部曲的連貫性，從《遺留》超現實而壓抑的氣氛、《彩虹彼端》奇幻夢境結合嘉年華式的歌舞，再到《寂靜》表現出沉穩獨行的內斂感，透過台灣的高科技，讓世界各地的觀眾都能以 360度的實境體驗，窺探河床劇團創作的私密房間。

聖保羅國際影展VR事務總監席爾瓦（Claudio A. Silva）向本刊表示，台灣電影人的作品擁有獨特的敏感性，一直以來都在他的心中佔有相當特殊的地位，尤其在純熟高科技的加持下，更使得台灣出品的VR電影兼具擁有深度的內容與當代最專業高度的影像質感，很榮幸能在聖保羅國際影展將台灣作品介紹給巴西觀眾。

今年的聖保羅影展將展出蔡明亮的《無所住》（Permanênica em Lugar Nenhum）、《日子》（Dias），台灣與新加坡、法國合製的《白衣蒼狗》（Vira-lata/Mongrel），以及德國導演拍攝，台灣、巴西、阿根廷、德國合製的《睡覺時眼睛睜開》（Dormir de Olhos Abertos），敘述台灣女孩孤身前往巴西鄉下，遇上當地移民王興洪（泰國華僑台灣演員）的一連串故事。

除了聖保羅國際影展外，河床劇團的《寂靜》亦將在10月23日至 26日，在智利展開的2024智利媒介形態展（Mediamorfosis CHILE）呈現，讓更多南美洲的觀眾透過VR認識台灣。

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