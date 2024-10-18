搭乘山豬纜車前進九族部落花園 參加歡樂秋之盛典

九族文化村在今秋推出全新「部落花季－秋之盛典」。（九族文化村提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕南投九族文化村歐洲花園的枝垂櫻，默默地在10月份綻放，這些原本要等到春天才開的櫻花卻在此時盛開，讓大家都驚豔。九族文化村園方表示，這時候開的櫻花好像提醒大家九族櫻花祭是不是快到了？其實不是，反倒是提醒大家文化村所推出的全新「部落花季－秋之盛典」活動已經開始，這是九族繼櫻花祭、紫戀薰衣草之後，所推出的第3個主題花季，活動將持續到12月中旬，主打纜車、部落和山豬帶你走進山村的祕密花園，打造獨特的浪漫秋季氛圍，並重新定義部落、生活美學與文化旅行的新玩樂方式。

「部落花季—秋之盛典」將原住民部落區布置成生意盎然的花園。（九族文化村提供）

秋日優遊九族文化村，欣賞各部落生活美學。（九族文化村提供）

這項名為「部落花季—秋之盛典」的活動，不以特定的花海為主題，但是精選40餘種秋天盛開的各色花卉植入，主角反而是部落的老房舍所營造的花園，透過族人的巧手布置，將原住民部落區布置成有生命的花園，在潺潺小溪和炊煙裊裊陪襯下，讓這裡處處充滿生活美感，值得找個秋日專程來造訪，享受一個靜美的秋天小旅行。遊客可以搭乘日月潭纜車和九族的山豬纜車從空中探索部落美景，部落的萌趣山豬是此活動的「部落解說員」，可愛的小山豬將在纜車內等待與遊客一同互動，並帶你一起逛花園。九族文化村在琉璃珠工坊並設有山豬娃娃的商品專櫃，還將舉辦一系列特別的秋季活動，如山豬捏陶、草編花環活動等，讓遊客在感受秋季花卉魅力的同時，也能留下獨一無二的專屬紀念品。

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部落花季期間，九族廣場每日推出盛大表演節目與民眾同歡。（九族文化村提供）

九族文化村表示，在部落花季期間，九族廣場每日推出盛大表演節目，排灣族並加碼安排節慶表演「五年祭大進場」，以餘音繞梁的古調和震撼的勇士舞蹈，帶出刺福球的祈福活動，邀請遊客參與體驗。飽眼福之餘還要飽口福，布農族的石板烤肉餐廳也配合推出新菜單，以豐富的美食與文化盛宴，一起為秋之盛典加分。除了竹筒飯、石板烤肉外，特別推薦：滿滿秋天風味的〈芋頭香菇炊飯〉套餐、結合民族香料燒烤的〈馬告香草烤雞排〉套餐、濃郁的山味南瓜濃湯和象徵豐收的tai山芋頭、紅豆藜麥飯，都是秋天限定的好滋味。

遊客可以搭乘日月潭纜車和九族的山豬纜車，從空中探索部落美景。（九族文化村提供）

九族文化村經理黃瑞奇表示，「部落花季—秋之盛典」活動從10月12日開始展開，正逢日月潭國家風景區管理處的日月潭花火音樂自行車嘉年華系列活動期間，遊客可以善用永續獎勵並安排白天到九族文化村玩樂、晚上到日月潭看嘉年華煙火的出遊模式，因此一直到11月24日期間的假日，到九族官網下載優惠憑證，就可購買優惠票價（出示憑證九族780元、日月潭纜車300元）入園，10月底前平日，民眾也可利用加入財政部南投國稅局的line官方帳號上的雲端發票優惠活動，可獲得九族和日月潭纜車的電子優惠券，同樣能以優惠價入園。另外，搭乘台灣好行大眾運輸來九族和日月潭的遊客也有個利多，期間上車刷電子票卡，車資半價，這麼多好康，千萬不要錯過了。更多相關訊息詳詢九族文化村官網。

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