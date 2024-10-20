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高雄田寮古亭坑5陣頭齊出陣氣勢非凡 高史博派員田調紀錄

2024/10/20 17:34

高雄田寮區古亭坑茅草山庄頭只有11人，但宋江陣成員卻多達55人。（記者蘇福男攝）高雄田寮區古亭坑茅草山庄頭只有11人，但宋江陣成員卻多達55人。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕全台各地傳統文武陣頭面臨後繼無人失傳危機，僅有230戶、不到500人的高雄田寮區古亭里，卻擁有4陣宋江陣和1陣跳鼓陣，地方公廟隆后宮舉行12年1科建醮盛典，5個陣頭齊出陣氣勢非凡，高雄市立歷史博物館派員田調紀錄。

田寮古亭里舊名「古亭坑」，境內計有南勢、中心崙、茅草山、應菜龍、筏路頭等6個庄頭，分布在廣袤的月世界惡地和二仁溪畔，目前僅230戶、不到500人。

高雄田寮區古亭坑地方公廟隆后宮舉行12年1科建醮盛典，5個陣頭齊出陣氣勢非凡。（記者蘇福男攝）高雄田寮區古亭坑地方公廟隆后宮舉行12年1科建醮盛典，5個陣頭齊出陣氣勢非凡。（記者蘇福男攝）

隆后宮「古亭媽」是6個庄頭的地方公廟，林姓先祖當年隨鄭成功來台，從福建莆田縣泉州府故鄉隨身護遷家傳神座，先定居於古亭坑南勢尾，後來在現址建廟，每12年舉辦1科建醮盛典。

「茅草山宋江陣粉絲團」小編劉哲銘表示，古亭坑陣頭已有百年歷史，不到500人口的偏鄉庄頭，竟然能保有5陣宋江陣和跳鼓陣，在全台絕無僅有。

他說，訪談當地耆老得知，古亭坑起先只有中心崙宋江陣，因茅草山路途太遙遠，成員前一晚就要徒步來到隆后宮團練，後來茅草山獨立組陣，應菜龍和南勢也自組宋江陣，筏路頭則自組跳鼓陣，5陣武陣圍繞著隆后宮，守護著古亭媽，也守護著古亭里。

高雄田寮區古亭坑筏路頭居民自組跳鼓陣。（記者蘇福男攝）高雄田寮區古亭坑筏路頭居民自組跳鼓陣。（記者蘇福男攝）

劉哲銘表示，目前茅草山只有11名住戶，但宋江陣成員卻多達55人，最年長已77歲，最年輕未滿18歲，大多來自台南歸仁、關廟和高雄阿蓮等地，老中青成員各3分之1，世代傳承沒有問題。

他指出，許多廟會的文武陣頭都是花錢雇請職業陣頭湊熱鬧，古亭坑的5陣武陣則是由在地子弟自組成陣，聘請茄萣師傅前來傳授，並以創新手法行銷傳統陣頭，吸引不少年輕世代加入，茅草山宋江陣粉絲團現已破萬，顯示傳統陣頭仍魅力十足。

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