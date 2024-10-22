台南爵士嘉年華週末登場 音樂+美食嗨翻府城

台灣首席薩克斯風蘇聖育老師帶領，由多位金曲獎得主所組成，專門演出由台灣老歌改編而成的爵士。（Bebop提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕集結音樂與美食的「台南爵士嘉年華」，已成為南台灣最具代表性的爵士音樂盛事，每年10月底在台南古蹟吳園迎來這場為期5天的國際級音樂盛會。今年15個來自多國的爵士樂團齊聚一堂，將於週末登場，與樂迷及遊客一同見證「台南400」迷人韻味。

今年恰逢「台南400」，台南爵士嘉年華以「400擊 （400 Blows）」為主題，邀請由蘇聖育老師帶領的唐川大樂團，以經典台灣老歌融合道地爵士樂，打造跨界、跨時代的音樂交流。此外，來自法國的台法混血音樂家Estelle Perrault，也將帶來她在歐洲舞台上的傑出表現；而成長於美國、近年活躍於紐約的台裔美籍音樂家Tim Lin，也將首次在台南帶來經典Bebop風格的演出。

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在巴黎音樂圈很活躍的台法裔音樂家 Estelle Perrault。（Bebop提供）

紐約爵士樂圈的Rising Star新秀，從小在美國長大的台裔音樂家Tim Lin。（Bebop提供）

發起「台南爵士嘉年華」的Bebop表示，除了週末兩天（26、27日）下午有爵士音樂市集外，特別設計23至25日的餐酒晚宴，讓民眾在台南古城的氛圍中享受純粹的爵士樂；搭配CookingMonster乖獸廚房所規畫的餐酒服務，享受來自台灣、法國與美國的爵士樂音樂演出，希望藉此展現台南作為美食品味之都的魅力，推廣爵士樂。

週末演出陣容包括金曲獎提名的邱立婷、林奕銘、吳昱辰、Hot Club de Takao、周泰明四重奏、果子好聲音、Jazzship Swing Band、Chill Trio、Ann Violin、黃煜傑三重奏、A Tempo四重奏、J.House Band以及KoSwing Combo樂團。

爵士市集由思味行銷團隊統籌，現場將有A little失控荷蘭小鬆餅、尤朵拉手作點心、小蜜甜室、匠千層、旅時烤餅、厚禮數豬肉乾、耶魯小鎮 Yaletown Bistro、熊Q小米甜甜圈、原本YUMYUM天然蔬果麵、PKB烤餅咬一口、斑迪美式餐廳以及昇陞咖啡等。

爵士市集從下午3點到晚上9點有6小時不間斷的演出，圖為2023年嘉年華會盛況。（Bebop提供）

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