珍奶乾杯！台中西川祭邀名古屋團辦YOSAKOI踩舞遊街

「2024台中名古屋夜市x 西川祭」將於10月26日（六）中午至27日（日）晚間8時，於台中火車站前廣場舉辦。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊、廖耀東／台中報導〕台日慶典「2024台中名古屋夜市×西川祭」將於週六（26日）中午起，在台鐵台中車站周遭踩舞遊街。台中市觀旅局邀請名古屋真中祭大賞「笑」等日團遊街、逛夜市，西川淑敏舞踊知家總監西川敏樂表示，歡迎遊客「一起來珍奶乾杯」，感受YOSAKOI（夜來祭）踩舞魅力。

西川敏樂邀遊客「一起來珍奶乾杯」，感受YOSAKOI踩舞魅力。（記者黃旭磊攝）

為慶祝台中與名古屋觀光友好城市簽訂5週年，市府與名古屋西川流台灣支部—西川淑敏舞踊知家合辦「夜市×西川祭」活動，週六（26日）中午至週日（27日）晚間8時於台中火車站前廣場，舉辦大型浴衣和服踩街遊行、名古屋美食夜市及DISCO夜日式祭典舞派對，名古屋觀光文化交流特命大使西川淑敏、舞踊知家總監西川敏樂今天對外宣傳，西川敏樂穿著舞踊戰姬表示，台中為台灣珍奶發源地，將由春水堂提供限量飲品，邀請遊客一起來珍奶乾杯。

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台中市觀光旅遊局長陳美秀說，名古屋真中祭今年8月熱鬧落幕，日本YOSAKOI踩舞活動延續上百年傳統，這股熱潮延燒到中台灣，而西川祭連續舉辦3年，首度挹注市府資源，聯手邀請台日混血J-POP創作歌手「洸hiromi」到訪演出。

3名西川舞者穿著綠色和服在宣傳會熱舞，西川流擁有超過300年歷史，西川淑敏（本名林淑敏）表示，祭典為全台最大規模浴衣和服踩街，邀請名古屋大須商店街出道的知名偶像團體、復刻戰國知名武將式風靡全日的「名古屋おもてなし武将隊」，中台灣太鼓「鼓創藝術—暘太鼓」、太鼓與武士劍術結合的「武魂擊—台灣甲冑武士隊」及篤行國小藝術才能舞蹈班等，連續兩天帶來台日連袂演出。

西川舞者熱舞宣傳「2024台中名古屋夜市x 西川祭」。（記者黃旭磊攝）

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