台劇缺乏上架平台？李遠：已與國發會爭取下一個100億元

文化部長李遠今（23）日出席立法院報告並備質詢。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今（23）日出席立法院教文員會報告並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時提到，目前最多人使用的串流平台Netflix，購買授權的台劇大約4部，其他已進場或正要進場的串流平台預期會更少，將來如何推動台劇在串流平台通路上架將是一個考驗。李遠表示：已與國發會爭取下一個100億元，並將與民間共組基金，同時持續與3大電信合組基金，讓內容投資回歸民間專業主導。

國民黨立委洪孟楷。（記者董柏廷攝）

李遠說明，串流平台控制在外國公司手上，會讓台灣優質戲劇出不去，因此跟台灣3大電信業者合組基金，其中之一就是中華電信，｢已經談了快一年，成立大約30億基金，最近也即將完成，並交由中華電信操盤。希望藉此說服台灣3大電信業者，投資文化內容是有意義的，文化內容的市場是可以擴及到全世界。文化部也與國發會爭取預算，讓我們可以去跟國際平台合作，這是爭取下一個100億元要做的事情。」

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洪孟楷擔心推出本土串流平台後，會否與過去有線電視的情況相似，「都是買外國的戲劇來播放」？李遠說明，「第一，我們必須要把台劇品質提高到至少跟日韓可以競爭，讓別人接受；第二擁有本土平台，等平台上架後就會積極推廣，也是因此找國發會拜託一定要給我們下一個100億。」

文化部指出，李遠上任後立即拜會國發會主委劉鏡清，爭取第二個100億的國發基金挹注，現在已正式啟動。此外，文創產業是具有國家戰略性的政策，藉由政府主動投資，促進文創產業發展外，主要目的引入更多民間資金對文創產業產生興趣，並且願意一起投資共享利潤，共創台灣文創產業的榮景。第二，100億資金挹注後，期望吸引更多民間資金進場，並讓內容投資回歸民間專業主導，扭轉我國文創業者普遍資本額小、多以專案投資的生態，促使產業結構轉型。

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